INE debe seguir en poder de los ciudadanos: PAN

MADERO, TAM.- El Partido Acción Nacional en Madero salió en defensa del INE ante los ataques del gobierno federal, al considerar que debe seguir en poder de los ciudadanos.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN, su dirigente, Francisco Castañeda destacó la participación de ciudadanos de la zona en la reciente marcha en defensa del órgano electoral.

En esa movilización, aclaró, no hubo personas acarreadas.

“No queremos caer en la situación de Cuba, Venezuela y todos esos países que se han venido abajo a consecuencia de que han adoptado esa política izquierdista de autoritarismo, de militarización, no queremos caer en esto, la ciudadanía ya se dio cuenta, ya despertó, quiere evitar un desastre nacional, por ese motivo todos coincidimos, no hubo gente acarreada, no hubo repartición de tortas, de frutsis”, aseguró.

“Queremos que INE siga siendo el que es actualmente, que está en poder de los ciudadanos y así es como queremos que continúe, no queremos que intervenga el gobierno en las elecciones porque sería un retroceso”, detalló.

Sobre la marcha que encabezará el Presidente de la República, dijo que tal parece que están jugando a las vencidas.

Por Benigno Solís