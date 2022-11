Mexicano acapara atención en Qatar con una bocina en hombros

Los aficionados mexicanos se están haciendo presentes a unos días de que dé inicio el Mundial de Qatar 2022, ya sea con banderas, sombreros y también la música, como lo hizo un connacional en tierras mundialistas.

Portando una bocina gigante sobre sus hombros, un aficionado mexicano subió el volumen a la “Canción del mariachi”.

Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuanto canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Agua ardiente es lo mejor…”, entonó.

Otros compatriotas captaron el momento y se sumaron a la cantada, mientras que ciudadanos de Qatar también guardaban el momento.

La Selección de México realizó este viernes su primer entrenamiento en el estadio Al Khor, en los aledaños de Al Bait, una de las ocho sedes.

Horas antes, el Tricolor había aterrizado en el aeropuerto internacional Hamad, tras 17 días de concentración en Girona (España), cerrados con una derrota 2-1 en un amistoso ante Suecia.

La FIFA preparó un recibimiento al equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, con los jugadores aceptando un té y unas flores a la salida de la terminal.

Se dirigieron al hotel de concentración, donde decenas de aficionados le dieron la bienvenida.

