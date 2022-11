Pemex investiga “extraño olor” en primaria de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Los 110 alumnos de la primaria Benito Juárez, regresarán a las aulas hasta descartar un riesgo por el extraño olor que proviene de una jardinera.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez detalló que la tierra de donde proviene el olor será retirada, sin embargo Petróleos Mexicanos realizará más estudios.

“Hasta que no tengamos claro, los niños van a regresar a clases, no podemos exponerlos. La protección de los niños y niñas es número uno, hasta que no tengamos un dictamen al cien por ciento de seguridad que no corren ningún riesgo van a regresar”.

Los menores dejaron de asistir a la escuela y desde el pasado lunes como medida de prevención y los estudiantes del telebachillerato que usan una aula, tomaron clases en las gradas del campo de béisbol.

“Ellos están recibiendo clases en la escuela primaria que está a la entrada del ejido, sin embargo, por motivos de olores que tuvieron ahí de olor a gas se suspendieron las clases, pero se dió la recomendación que tomaran las clases en línea, ellos decidieron irse al parque”.

Armando Martínez, agregó que Protección Civil Regional y Municipal, determinaron que no había riesgo en esa zona, por lo que se va retirar el material de tierra que puede ser la causa del olor.

“Esperamos que la próxima semana las autoridades educativas autoricen la reapertura. Ya se revisó con Pemex, con las diferentes instancias de gobierno y no hay un lugar en el que diga aquí está emanando un olor, sin embargo se harán otras pruebas adicionales”, terminó.

Por Óscar Figueroa