Ya tronaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane

MÉXICO.- Sandra Echeverría es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y esta vez recibió muestras de apoyo tras revelar su separación con el cantante Leonardo de Lozanne luego de 11 años de relación. Detalló que desde hace algunas semanas habían tenido diferencias por las que, finalmente y luego de meditarlo, decidió poner fin a su matrimonio.

La también cantante ha mantenido los detalles de su relación alejados de los reflectores, pero durante una charla como invitada en el podcast “Señora Punk” con Iliana Rodríguez “La Reclu”, Amandititita y Tania Zarak se sinceró y habló de las semanas complicadas que ha tenido con su familia luego de que decidieran separarse.

#SandraEcheverría rompe el silencio y anuncia su ruptura con #LeonardoDeLozanne tras casi 11 años de relación#DePrimeraMano????: https://t.co/oaYomlmzAF pic.twitter.com/0vxvGvf89X — De Primera Mano (@deprimeramano) November 17, 2022

El tema del podcast fue “Los cambios siempre son para mejor” y al ser cuestionada sobre lo peor que ha vivido esta semana abrió su corazón: “Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien”.

“He tenido unas semanas bastantes complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos 11 años juntos. De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, de repente uno se idealiza a la otra persona y quieres que sea de cierta forma y no es, entonces te frustra”, detalló.

Aunque se mostró tranquila ante su decisión admitió que es es “lo más doloroso” que ha pasado: “Me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, si vamos a estar mejor separados pues venga porque la verdad es un hombre que amo y siempre voy a amar, siempre va a ser el padre de mi hijo”.

Historia de amor

La pareja se conoció en 2011 cuando Sandra Echeverría fue invitada al programa “Miembros al aire” donde los compañeros de Lozanne no tardaron en hacer bromas señalando que hacían bonita pareja ya que ambos estaban solteros, luego de ello el cantante la invitó a salir y fue así que comenzó el romance entre ellos.

Luego de tres años de noviazgo, en 2014 decidieron dar el siguiente paso y se comprometieron, en octubre de ese mismo año llegaron al altar con una ceremonia que se realizó en Los Ángeles. Unos meses después dieron a conocer que estaban en la espera de su hijo, Andrés, quien nació en septiembre de 2015.

“Ahora estoy viendo lo difícil que es agarrar esta fuerza de, de repente, amanecer deprimida y aun así ponerle su uniforme y llevarlo al camión y seguir adelante, a pesar de que te estás muriendo por dentro (…) Creo que también cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas”, añadió sobre su separación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO