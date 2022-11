Presiones en el Snte 

La grilla está a todo lo que da en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde comenzaron los registros de los candidatos en buscar la dirigencia magisterial.

Es una cuestión contradictoria, el magisterio es un mundo de mujeres controlado por hombres, desde siempre la Sección 30 del SNTE estuvo en las manos de hombres y francamente algunos líderes han sido muy malos.

Las mujeres que llegaron aspirar a la dirigencia, siempre tenían que hacer a un lado sus anhelos, hoy las presiones nuevamente se dejan sentir.

Una de las aspirantes, CECILIA ROBLES RIESTRA hace días tuvo que establecer claramente que sigue adelante, que no la den por muerta, que siguen vivos sus deseos de alcanzar la dirigencia magisterial.

Los registros están abiertos en un mundo de mujeres controlado por los hombres, seguramente las presiones estarán al orden del día para impedir algunas candidaturas.

Los anhelos y ilusiones serán el motor de las aspiraciones, en medio de un proceso que se espera sucio, lleno de ambiciones, en un mundo donde el 70% de las mujeres que componen el gran total del magisterio podrán seleccionar libremente por cualquiera de los candidatos.

Sin embargo, tienen la ocasión de decidir por una de las suyas, de acuerdo a la convocatoria será una votación abierta.

Los maestros tendrán la ocasión de votar por primera vez por un verdadero dirigente que emerja de un proceso democrático.

La libertad no tiene precio, los profesores dentro de unas semanas tienen la libertad para decidir por el destino de su líder estatal.

Por lo pronto, el primer registro fue del maestro NAIF JOSÉ HAMSCHO IBARRA, quien se presentó para entregar la papelería que lo convierte en candidato.

Con la inscripción, NAIF garantiza que aparecer en el primer lugar de la boleta para la elección que tendrá lugar el nueve de diciembre.

De acuerdo a la convocatoria, los aspirantes tienen este sábado y domingo para registrarse y participar en el proceso junto con los integrantes de su planilla. No hay un límite de aspirantes que puedan inscribirse.

La elección está en marcha, veremos las fechas de inscripción de los otros aspirantes, todavía falta que se anoten la maestra CECILIA ROBLES RIESTRA, ABELARDO IBARRA y el ex dirigente ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Será una elección reñida, llena de presiones por el interés que representa dirigir al más grande y cohesionado de Tamaulipas. El SNTE representa en el país a más de un millón de agremiados.

En ciudad Victoria, el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ dio el banderazo al operativo de seguridad del “Buen Fin 2022” una actividad que le apuesta a la reactivación económica, en la que participan 250 elementos en la seguridad de comerciantes y consumidores.

El edil victorense fue acompañado por el presidente de la Canaco Local, EDUARDO SALMAN OROZCO, donde destacaron que el Buen Fin genera una derrama económica estimada en 500 millones de pesos que se espera superar en esta décima primera edición.

También en Tampico, el alcalde CHUCHO NADER encabezó el inicio del Buen Fin 2022 en su décima segunda edición en el que participan representantes comerciales y empresariales de la zona conurbada, así como funcionarios federales y legisladores locales.

CHUCHO ponderó el clima de seguridad y confianza que prevalece en el sur e invitó a la población de la región huasteca a visitar los centros y espacios comerciales de la ciudad para aprovechar las ofertas y descuentos que se exhibirán durante este fin de semana.

Por Juan Antonio Montoya Báez

