Residente de la Tampico-Altamira decidió escapar por la puerta falsa.

Después de sostener una discusión con su pareja sentimental, un hombre decidió escapar por la puerta falsa y acabar de tajo con sus problemas, privándose de la vida en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Tampico-Altamira.

Personal de la Fiscalía General de Justicia zona sur, se movilizó para tomar conocimiento del deceso de la persona que fue identificada solo como May Alfredo N, tras recibir el reporte de la Central de Emergencias C-5.

Dentro de la casa de dos plantas y a un lado del barandal de las escaleras, localizaron el cuerpo sin vida de la persona, quien empleó para colgarse un lazo color amarillo.

El cuerpo fue encontrado por un hermano de la víctima, quien explicó a las autoridades que llegó a la casa para invitarlo a comer y al ingresar lo encontró colgado, por lo que tratando de auxiliarlo cortó la soga y quiso reanimarlo, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales.

El mismo individuo le notificó la noticia a la pareja sentimental del finado, quien relató qué previamente había sostenido una plática telefónica con May Alfredo, el cual se encontraba alterado y muy enojado y de manera repentina ya no le contesto, presumiendo que en ese instante aprovechó para atentar contra su existencia, tomando conocimiento del deceso elementos de la Fiscalía General de Justicia.

Otilio Núñez / La Razón