Suspenden pavimentación de seis millones en Altamira

Frenan vecinos pavimentación de seis millones de pesos en la colonia Emilio Portes Gil de Altamira.

Desde el pasado 7 de noviembre, residentes se manifestaron al afirmar que la obra de la calle Zacatecas invadía sus predios, mientras que Desarrollo Urbano argumentó que era vía pública.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez explicó que am cruzar el derecho de Pemex, la vialidad no tiene unas medidas definidas porque no hay un plano oficial, se trazó, se intentó hacer la calle, pero los vecinos no están de acuerdo, “ellos al estar invadiendo la vialidad nosotros teníamos que hacer derrumbe y no están de acuerdo”.

De no llegar a un acuerdo, la administración municipal analiza cambiar a otro sector la obra, ya que el presupuesto debe aplicarse durante el 2022.

Un estimado de 500 metros serían pavimentados y beneficiaría a las colonias Emilio Portes Gil y a la Ampliación Emilio Portes Gil, pero más de 25 vecinos argumentaron que resultarían afectados en sus propiedades.

“Es una obra que estaba programada desde hace mucho tiempo, esa obra se aprobó por cabildo y hay una inversión entre los 5 y 6 millones de pesos donde se haría una calle de más de 500 metros”.

El funcionario platicó con los vecinos de distintos lotes y se llegó a la conclusión de que por el momento se detenga la obra, para evitar un juicio que pudiera ocurrir cuando la pavimentación estuviera más avanzada, solo se ha hecho el acondicionamiento del suelo.

“Se va platicar con cada uno y se va tomar la decisión, siempre beneficiando a la ciudadanía, sin embargo aclaro que el trazo tiene que ser recto y que también tenemos que analizar el plano oficial y es lo que está viendo la parte legal”.

Por lo pronto los trabajos solo llegarán a la calle México que son como 200 metros y estará en análisis seguir a la calle Torreón y las subsecuentes.

El Secretario del Ayuntamiento, reconoció que tienen hasta el lunes para solucionar el problema, debe definirse si la obra queda en la Portes Gil o es cambiada a otro lado.

José Francisco Pérez Ramírez se reunió con 25 vecinos inconformes, mientras que en la sala de cabildo, síndicos y regidores determinaron suspender los trabajos para evitar un juicio y un conflicto con los vecinos.

“Haremos la visita nuevamente, hemos ido varias veces, pero ya para establecer con cada uno de ellos si se hace o se cambia el lugar de la obra , lo tenemos que resolver para el día lunes”, concluyó.

Oscar Figueroa / La Razón Tampico