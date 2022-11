+Descaificación infructuosa al proceso electivo de la Sección 30 del SNTE

+‘La Borrega’ se apunta, por la libre, como aspirante de morena al Senado

El proceso para renovar la direc- tiva de la sección 30 del Sindi- cato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podría enturbiarse, al propagarse entre el magisterio la versión de que hay ‘dados cargados’ en este juego.

Y es precisamente Naif José Hamscho Ibarra el que acusa, aunque sin revelar iden- tidades, como recurso para atraer reflectores y simpatizantes al advertir que en la justa va quedándose a la zaga.

El todavía secretario de Previsión Social, inició la desacreditación de la contienda sindical en agosto del año que cursamos, tras negarse a firmar el pacto de unidad para ar- mar una sola planilla porque, supuestamente, él era –¿acaso lo sigue siendo?– el pro- yecto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para suceder a José Rigoberto Guevara Vázquez.

De entonces a la fecha ha insistido en su cometido como lo evidencian las declara- ciones que hizo al registrar la planilla que encabeza –solicitando su inscripción formal al proceso sucesorio– de que a pesar del ofrecimiento del dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas (en el sentido de que hay piso parejo para todos los aspirantes), asoman ‘dados cargados’.

Una y otra vez ‘Rigo’ ha manifestado que no los hay pues se trata sólo de procurar la unidad magisterial (para que los cerca de 60 mil agremiados no entren en confrontación); y que ningún interés político o partidista in- fluya en las decisiones propias del sindicato.

También ha dicho: “No tengo favorito ni hay dados cargados”.

En este proceso se juegan 55 cargos direc- tivos –todos aglutinados por fórmula–, para realizar 235 asambleas seccionales efectivas el próximo día nueve de diciembre, donde ju- garán las planillas encabezadas por Abelardo Ibarra Villanueva, cuyo lema de campaña esla dignificación del magisterio; María Cecilia Robles Riestra, Arnulfo Rodríguez Treviño yHamscho Ibarra, entre otras.

Hoy, por cierto, vence el plazo para solici- tar el registro.

Así que a partir de mañana la Comisión Nacional de Elecciones habrá de validar las solicitudes para que de inmediato inicie el proselitismo de los candidatos ante docentes y personal administrativo.

Son 20 días los que faltan para la jornada comicial.

Y debido a esto la grilla está a todo lo que dá en las instalaciones de la Secretaría de Educación y los centros educativos, pues los enviados de los aspirantes se mueven frenéti- camente tratando de sumar adeptos.

No se observa una cargada como tal, hacia ninguno de los candidatos, y sí estusiasmo porque por vez primera la votación será libre y directa en la Sección 30, como lo establece la convocatoria signada por Cepeda Salas.

Hay, sin embargo, quienes le apuestan a un rompimiento entre ‘Rigo’ y Abelardo, con el rollo de que el actual dirigente le retiró su apoyo a Ibarra a fin de impulsar a Cecilia, quien garantizaría la continuidad del trabajo hecho por éste.

Pero en realdad nadie puede confirmarlo. Así que no hay que adelantar vísperas

EL RETORNO

Fernando Campos Martínez está de regreso al activismo político-social.

Ahora retomando su proyecto del ‘Frente Ciudadano’, encaminado a la gestión de obras, servicios públicos, trámites, apoyos para adquirir lentes y organizar actividades deportivas tras más de dos años de ausentar- se de su tierra natal (Ciudad Victoria).

Y lo hace sin rencores, sin queja alguna. No se considera víctima ni un perseguido político, sino para limpiar su nombre que ignomiosamente quiso ser manchado con acusaciones falsas, cuando estuvo al frente del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Fernando le tiene gratitud a los goberna- dores que le abrieron espacios en sus admi- nistraciones y de ninguno habla mal, aun y cuando hay colegas que pretenden subirlo a un cuadrilátero, con el ex gobernador y/o el alcalde victorense, a quienes respeta y les reconoce su labor.

Hace cuatro años (+/-) Campos Martínez figuró en las encuestas como el mejor prospecto a la alcaldía de Victoria –muy por encima de Xicoténcatl González Uresti–, por su comunión poblacional, pero, de ‘arriba’ decidieron no jugarlo.

Sin embargo se disciplinó, como siem- pre lo ha hecho, entendiendo así el refrán popular que reza ‘cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas’.

Es un hombre joven. Político de tiempo completo. Conocedor de todos los entretelo- nes gubernamentales, humilde y humano.

Por cierto, entre sus actividades próximas, están: un torneo futbolístico en Ciudad Vic- toria (él fue jugador profesional), la donación de lentes –para gente de escasos recursos–, y una tarjeta de descuentos en comercios del municipio.

No hay que perderlo de vista.

MAR DE ASPIRANTES

Bajo el entendido de que el senador sustituto a elegirse el 19 de febrero del 2023 tendrá derecho a buscar su reelección en 2024, la lista de aspirantes se multiplica en Movimiento Regeneración Nacional (more- na).

Hace días Mario Alberto López Hernández alias ‘La Borrega’ levantó la mano; y antes lo hicieron Carlos Enrique Cantúrosas Villa- rreal y el diputado federal Erasmo González Robledo, como otrora lo hicieron al preten- der ser candidatos (también del membrete marrón) a la gubernatura.

Ninguno de esos tres, supongo, tiene todavía el visto bueno del doctor Américo Villarreal Anaya –considerando que él sea ‘el fiel de la balanza’–, porque cada uno en su momento le ha jugado las contras.

‘La Borrega’ se sumó al proyecto de Ro- dolfo González Valderrama, en la justa inter- partidista del año que cursamos; el neolare- dense, fue jefe de la campaña de Américo; en tanto que el sureño no ha tenido empacho al vanagloriarse como ‘vicegobernador’, ya que negoció tres carteras para su grupo político huachicolero.

Esto enreda harto las pláticas tripartitas para postular candidato.

¿Andrés Manuel López Obrador dejaría la decisión en manos de Mario Martín Delgado Carrillo?

¿O le correrá la cortesía al doctor?

En los próximos días habría otros desta- pes, también en morena.

Por vía de mientras, cobra fuerza la versión que se replicará la alianza PAN-PRI-PRD, sugi- riendo el dirigente estatal del tricolor, Edgardo Melhem Salinas, como prospectos a Ramiro Ramos Salinas y Enrique Cárdenas del Avellano; mientras el mentado ‘Cacharro’ (PAN) insiste en que el candidato debe ser Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien por cierto le fue negado dedinitivamente un amparo para evitar ser aprehendido.

TERROR CIUDADANO

En los días más recientes se han suscitado acontecimientos que causan ya incertidum- bre entre la población respecto a su seguri- dad: acribillados en un evento de ‘arranco- nes’, amenazas de bombazos en instituciones, tiroteos a diario en la llamada frontera chica y fuga de reos.

Sin embargo el secretario general de Gobierno (alias ‘El Calabazo’) dio por hecho que son eventos provocados por emisarios del pasado.

Así, a la ligera, pues no dá nombres de quiénes cometieron los delitos y menos sus- tenta con pruebas sus acusaciones, tratándo- se de quien debe ser el funcionario guberna- mental más informado.

¿Acaso no le han dicho que en boca cerra- da no entran moscas?

¿O que calladito se ve más bonito?

Caminante no hay camino

Andrés Manuel López Obrador no tiene necesidad alguna para confirmar la aceptación que tiene en el núcleo poblacional. Pero obstinado, como es, ya anunció su participación en una marcha en contra de quienes (todavía) se oponen a la reforma electoral, so pretexto de su toma de posesión como presidente constitucional.

No tengo duda alguna de que acudirán miles de ciudadanos, porque él ha alcanzado la tesitura de líder nacional con sus acciones de proporcionar apoyos económicos a los adultos de la tercera edad, jóvenes y madres que son trabajadoras; ha evitado endeudar al país, y que el peso sea ahora una de las monedas más sólidas del mundo.

Ciertamente su proyecto de reforma electoral es bien recibida por gran parte de la población al encaminarse a quitarle privilegios a los partidos y la eliminación de legisladores que nada aportan, pero, ninguna necesidad hay de refrendarla con acciones públicas.

Es decir, caerá en el populismo.

Una acción que se le ha dado durante décadas.

Se hace camino al andar

Ante la embestida del diputado local José Braña Mojica, contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), el alcalde de Victoria (Eduardo Abraham Gattás Báez), acertadamente le corrigió que no tiene en mira incrementar las tarifas por el servicio.

La lectura es que el sobrino de López Obrador anda acelerado porque codicia ser munícipe.

Sin embargo, yerra el camino, pues no es con descalificaciones contra los organismos públicos como podría capitalizar su adelantado proyecto.

Entonces, lo mejor sería que se pusiera a estudiar leyes para hacer un buen papel en su ejercicio legislativo, pues hasta hoy, incluso, sólo ha dado bandazos.

Cicuta

No hay por qué festejar la asignación presupuestal a Tamaulipas.

Por parte de la Federación, la entidad recibirá 67 mil millones de pesos para ejercerlos en 2023 y la recaudación prevista alcanzaría 3 mil millones, lo que significa un total de 70 mil millones de pesos. Lo lamentable del caso es que más de las dos terceras partes servirán solamente para cubrir el gasto corriente.

¿Y las obras proyectadas?

Como siempre, quedarían a la espera de más recursos federales.

Correo: jusam_gg@hotmail.com