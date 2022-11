“Lo di todo y es una pena no conseguirlo”: ‘Checo’

El piloto mexicano de Red Bull aseguró haber entregado todo de él durante la temporada 2022 de la Fórmula 1 y se mostró consternado tras haber perdido el segundo puesto del Mundial de pilotos

“Es lo que es. A veces es lo que sucede en la temporada. Siento que lo di todo y es una pena no conseguirlo. Voy a regresar mejor la próxima temporada”, expresó ‘Checo’ tras el GP de Abu Dabi.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship

Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022