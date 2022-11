Maluma se enoja y se va de entrevista por esta razón

Después de que se anunciara su participación en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, el cantante colombiano Maluma, abandonó plena entrevista para la cadena Israelí Kan cuando le cuestionaron su participación a pesar de las violaciones de derechos humanos por parte de Qatar.

Se le preguntó al cantante sobre las estrellas Shakira y Dua Lipa, quienes se negaron a participar en el Mundial debido al mal historial que tiene el país en materia de derechos humanos.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo he venido a disfrutar de la vida, a disfrutar del fútbol y de la fiesta del fútbol”.

“No es algo en lo que tenga que estar involucrado. Estoy aquí disfrutando de mi música y de la hermosa vida, jugando al fútbol también”, mencionó Maluma en plena entrevista.

El reportero de Kan Moav Vardi llevó a Maluma al límite, preguntando sobre si entendía por qué la gente no apreciaba su respuesta, y si la presencia de la estrella colombiana estaba ayudando al régimen de Qatar a encubrir la situación.

“¿Tengo que responder a esa pregunta?” respondió Maluma, mirando fuera de la pantalla.

“Eres un maleducado”, le dijo Maluma a Vardi, mientras se levantaba y abandonaba el programa.

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2022