Buen Fin no fue lo que se esperaba

VICTORIA, TAM.- Comerciantes del primer cuadro de Victoria manifiestan que pese al incremento de ventas durante este Buen Fin, no fue lo que esperaban, pues señalaron que el clima fue factor importante para que la población no saliera de sus casas.

Señalaron que si bien registraron un incremento de hasta el 20 por ciento en sus ventas, no es para nada cerca de las cantidades que registraban antes del 2019, por lo que consideran que este año fue uno de los más bajos.

“Mal, creo que las inclemencias fueron parte de la razón por la que no hubo la afluencia de la gente y estuvo muy flojo, no estuvo bueno el Buen Fin, aquí seguimos trabajando pero no hubo mucha gente y esperemos que mejore este día lunes que es puente todavía”.

Paulino Cortez, representante de más de 500 vendedores del primer cuadro de la ciudad, señaló que durante el sábado y lunes se registraron la mayor cantidad de ventas, el viernes y domingo las tiendas del centro estuvo casi sin personas.

“Registramos un incremento, poco se levantaría estos tres días un 20 por ciento pero esa cantidad no es nada y esperamos que siga así la venta y que ya no baje, ojalá y la gente se anime a gastar su dinero, para que nos vaya un poco bien a nosotros”.

Señaló que parte de la razón para que las personas no salieran al centro para comprar fue el frente frío que trajo temperaturas menores a los nueve grados con llovizna, lo cual afectó el viernes y domingo, incluso se llegó a suspender el desfile.

“El domingo estuvo muy flojo, todo el día estuvo lloviendo no hubo gente, estuvo muy poquita venta, trabajamos pero la venta fue muy poca pero hay que estar al pie del cañón”.

