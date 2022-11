Se perfila Abelardo en la Sección 30

Siempre no fueron siete u ocho los tiradores que buscarán la ansiada silla de la Sección 30 de Maestros en la entidad, al final solo fueron tres los prospectos que pelearán el derecho de suceder en el cargo a RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ quien ha estado en el puesto por seis años.

Los que finalmente se registraron fueron el ex secretario gremial ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO, NAIF HAMSHO IBARRA y ABELARDO VILLANUEVA, de tal suerte que entre ellos saldrá el nuevo dirigente seccional.

Al respecto podemos precisar que si todo va de acuerdo a la información con la que contamos el “bueno” será ABELARDO VILLANUEVA y eso se comenzará a observar en los días por venir, al tiempo.

De NAIF lo manifestamos hace mucho pero mucho tiempo, todos pueden ser menos el profesor oriundo de H. Matamoros su estrecha cercanía con ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y su fuerte activismo con el panismo fue solo el empujón final para que no llegara a la dirigencia seccional ya antes existía en su contra una contundente animadversión por parte de la actual cúpula sindical, en pocas palabras NAIF está condenado a no figurar más allá de lo que actualmente es dentro de la grey magisterial.

Por su parte el profesor ARNULFO RODRIGUEZ manifestó que no claudicara en absolutamente nada y que pese a estar fuera de la sección buscará con todo la dirigencia gremial en el entendido que la base magisterial ya lo conoce y por tanto asegura habrá de votar por su proyecto.

Los tres precandidatos arriba citados acudieron a registrarse en tiempo y forma ante la representación electoral, lo que sigue ahora es esperar cinco días para que la autoridad valide su participación de manera oficial.

Si no hay inconsistencias en nada proseguirá el proceso con una especie de campaña por parte de los involucrados en la contienda política-sindical del magisterio.

Asimismo si alguien le entiende a los procesos eleccionarios son precisamente los maestros no en balde son asediados por todos los partidos políticos en cuanta elección se celebra.

Además el profesorado tiene para disponer o negociar en la conformación del comité seccional por lo menos 70 cargos, es decir, todos quedan conformes.

En fin será el próximo nueve de diciembre cuando la grey magisterial del estado, elija a su nuevo dirigente cargo que ocupará por cuatro años siempre y cuando no suceda otra pandemia, ojala y que no.

En otras cosas los constantes yerros que ha cometido el Secretario General de Gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZALEZ han comenzado a causar cierto escozor en la cúpula gubernamental, su prestancia al hablar antes de tener la información adecuada es la principal causa del desasosiego existente en su contra.

Al respecto nos dicen que ya se le ha solicitado de manera atenta procurar guardar silencio o emitir su juicio o declaración siempre y cuando esta esté debidamente fundamentada, así las cosas.

En otro punto el alcalde de H. Matamoros MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ solicitó de manera oficial ante el cabildo en pleno licencia para separarse de su cargo con la finalidad de buscar la candidatura de MORENA a la senaduría dejada luego del fallecimiento de FAUSTINO LÓPEZ.

Indudablemente que LOPEZ HERNANDEZ cuenta con la anuencia tanto de la cúpula gubernamental estatal como de la dirigencia nacional pues de otra manera no se explicaría que haya solicitado licencia.

Sin duda que el trabajo político que ha realizado en favor del partido y la ciudadanía son dos de sus principales cartas de presentación, es decir, las posibilidades de acceder a la nominación son simplemente muy altas.

En tanto el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, presidió la ceremonia entrega de estímulos económicos de los hijos de profesores miembros del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUTUAT) refrendando su compromiso de contribuir a la docencia e impulsar en la superación de los alumnos.

Teniendo como marco el Centro de Excelencia de la Campus Victoria el rector estuvo acompañado del maestro y Secretario General del SUTUAT LUIS GERARDO GALVAN OROZCO así como representantes gremiales de la universidad.

Fueron apoyados 74 estudiantes de licenciatura y 13 de bachillerato, entre ellos 37 hombres y 50 mujeres.

En otras cosas el Sistema DIF Municipal encabezado por LUCY DE GATTAS haciendo equipo con la sociedad y sector empresarial realizó un nuevo donativo a la fundación “Cachito de Luz” aportación hecha por la cadena comercial Oxxo.

El dinero entregado representa un aliciente para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

Lo anterior demuestra que tanto el DIF local y el gobierno presidido por LALO GATTAS están convencidos que trabajando de la mano conjuntamente con la sociedad se pueden hacer grandes cosas por la población victorense.

La entrega que hizo la cadena Oxxo de manera simbólica fue por 150 mil 870 pesos, cheque que fue recibido por la presidente del DIF Municipal LUCY RODRIGUEZ.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com