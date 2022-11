Alerta: suben los robos y pacazos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alertan a los ciudadanos a tener cuidado al disponer de efectivo en los cajeros en la próxima temporada decembrina, luego que han aumentado los robos en esos lugares.

Así lo advierte, José Calanda Montelongo, Coordinador de la Mesa de Seguridad en la Capital de Tamaulipas.

Con la llegada de los aguinaldos y pagos de fin de año aumentan no sólo los asaltos, también los robos por engaño afuera de cajeros automáticos de banco.

“La mayoría de los robos son cuando se ofrece alguien ayudarle a la víctima a sacar el dinero del cajero. Por lo que eso se debe evitar”. Si ven gente rara alrededor de un cajero automático, es preferible no usarlo, no entrar, para no ser víctima de un robo.

Pidió a la población mayor cuidado y al cobrar su dinero hacerlo en compañía de alguien de confianza y no pedir ayuda a desconocidos para manipular esos cajeros.

La Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria, presentará una propuesta al Congreso del Estado para que las llamadas de broma a números de emergencia sean consideradas como un delito grave.

Ello, después que hace unos días se registraron llamadas de broma alertando sobre supuestas bombas en edificios públicos, entre ellos en el Congreso local y edificios de dependencias estatales, lo que orilló a la evacuación de miles de personas.

“Pedimos que aquellos que realizan llamadas de broma no salgan bajo caución y que barran las calles por diez años”, dijo el Coordinador de la Mesa de Seguridad.

Agregó que la propuesta la van a presentar a los legisladores locales consistirá “que tipifiquen el delito, como grave porque siete años (pena actual) es muy poco para un posible accidente que pueda provocar por una llamada de broma”.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón