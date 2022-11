Así evitarás las molestas llamadas comerciales en tu iPhone

En nuestro país es ilegal que los Call Center llamen a los usuarios de teléfonos móviles en ciertos días y horarios. En el 2019 el Senado de la República aprobó tres modificaciones a tres leyes para poder normar la operación de este tipo de sitios encargados de las molestas llamadas de comerciales o de publicidad. Ahora, además de la herramienta sobre el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes quieran recibir este tipo de contacto deberán de darse de alta en una página que es administrada por el gobierno. Aunado a esto solo podrán comunicarse con los usuarios en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Esto significa que de marcarte algún sábado, domingo o día festivo, podrías denunciarlo con las autoridades correspondientes.

Si se violan los horarios o se llama a quien no haya consentido su permiso la multa a los consorcios va de 783 pesos a 3.5 millones. También aplicarían para empresas que compartan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios. Sin embargo sabemos que del dicho al hecho hay un mundo abismal de diferencia. Por lo que, para facilitarte el trabajo de contestar y evitar este tipo de llamadas, te traemos el paso a paso para activar un silenciador que no solo te librará de las personas desconocidas, sino que también bloqueará las llamadas de personas en específico que no deseas que te marquen.

Ojo, que esto solo funciona cuando nos hacen una llamada normal, no las que ahora conocemos por WhatsApp, Messenger, Telegram o alguna otra aplicación de mensajería instantánea. En esos casos se requiere otro tipo de configuración.

Paso a paso para silenciar las llamadas

Gracias a la configuración del iPhone se pueden evitar esta clase de llamadas con tan solo unas modificaciones a la Configuración. El primer recurso que te traemos es hacer que cualquier teléfono que no esté guardado en tus contactos o al que no hayamos llamado recientemente pase directamente al Buzón de Voz. Esto es muy fácil de hacer, solo debes:

1. Acceder al menú de configuración.

2. Buscar la opción de Teléfono.

3. Buscar el apartado de Silenciar desconocidos.

4. Activarlo y salir del menú

Sabemos que este ajuste es algo extremo y podría resultar contraproducente si tu trabajo o vida social dependen de las llamadas de personas que no tengas entre tu lista de contactos. Por ello, en el mismo menú de Configuración hay un modo de Enfoque que nos puede ayudar para ser más específicos a la hora de bloquear llamadas. El inicio es el mismo, debes moverte al menú de Configuración luego bajar al apartado de Notificaciones, Sonidos y vibración, Enfoque y tiempo en pantalla. Ahí ingresamos al menú también conocido como “modo de concentración” y se te abrirá una ventana que te puede ayudar incluso a dormir tranquilo y sin interrupciones. Los maravillosos enfoques se dividen en “No molestar”, “Sueño”, “Personal” y “Trabajo”.

El apartado de “No molestar” es el predilecto para crear nuestro nuevo Enfoque. Si ya tenemos algunos creados tocamos el que nos interese, pero si queremos crear uno específico tocamos el botón “+”, luego tocamos Personalizado, le asignamos un nombre, un color y un icono, para después darle en Siguiente y seguirlo configurando. Dejando de lado la parte de permitir notificaciones se puede dividir en “Personas” o “Apps”. Medios de nicho recomiendan no marcar ninguna de las aplicaciones y mejor entrar al apartado de Personas. En este menú seleccionaremos “Permitir notificaciones de” y luego en el apartado inferior “Permitir llamadas repetidas”.

Este es un ajuste fundamental, pues si alguien nos llama dos veces en menos de tres minutos, algo habitual en algunas llamadas comerciales o estafas, se saltan la restricción. El apartado Permitir llamadas de podemos configurarlo a nuestro gusto y según queramos que nuestros contactos Favoritos puedan llamarnos. Digamos que solo las llamadas de las personas permitidas serán anunciadas por el iPhone. Hecho todo esto, retroceremos en el menú para ver todas las opciones del modo Enfoque y nos dirigiremos al apartado de Define un horario.

Aquí tocaremos en Añadir horario y configuraremos Hora. Así podremos marcar los días de la semana además del horario que queramos establecer

Recuerda que esto se ve en la parte inferior y la idea es que el horario en el que no nos molesten sea igual al de la restricción legal, después de las 19:01 horas hasta las 7:59 de la mañana. Además de los sábados y domingos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO