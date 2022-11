¿Cuál es la verdad detrás del video de ovejas caminando en círculo sin descansar?

En días recientes ha circulado en redes sociales el extraño caso de un grupo de ovejas que han caminado en círculo durante más de 16 días sin parar.

El clip fue documentado en una granja de China y le ha dado la vuelta al mundo, debido al inusual comportamiento de los animales.

Ahora, un investigador de la Universidad de Hartpury en Gloucester, Inglaterra, ha salido a explicar el por qué estas criaturas están actuando de esta manera.

El clip original fue grabado por los dueños de la granja, quienes comentaron que todo inició con unas cuantas ovejas caminando en círculo, pero poco a poco se fueron uniendo otros miembros del rebaño.

Debido al extraño comportamiento de sus animales, los propietarios del recinto decidieron contactar a una televisora local para que filmara los hechos. En las grabaciones captadas por CCTV, se pueden ver a las ovejas que se siguen unas a otras sin parar.

Luego de que el clip se difundiera en internet, miles de internautas han tratado de descubrir la verdad detrás del extraño comportamiento animal. Sin embargo, un profesor de agricultura, zoólogos y veterinarios se han unido para salir a explicar por qué estas criaturas caminan en círculo en la grabación.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022