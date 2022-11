Roba tienda Louis Vuitton, intenta huir y termina desmayado

Hay ladrones tan torpes que en lugar de causar coraje, causan risa. Y hoy te hablaremos de eso.

En Bellevue, Washington, un ratero de 17 años creyó que era fácil robar una tienda pero jamás imaginó cómo terminaría todo.

En un intento por escapar rápido luego de haber tomado varios bolsos de lujo intentó romper una ventana de cristal, pero el duro impacto sólo logro desmayarlo.

El guardia de seguridad aprovechó que estaba inconciente en el suelo para inmovilizarlo y quitarle los artículos, los cuales sumaban un total de 18 mil dólares.

De acuerdo con medios locales, el oficial de la policía Rob Spingler, calificó al adolescente como ‘descarado’ y firmó que se tomarán acciones solidas.

Esto luego de que la policía de Bellevue implementara acciones duras contra este tipo de delitos.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp

