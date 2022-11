Ex alcaldes siguen burlándose

Ahora resulta que quien por mucho fue juez y parte en la persecución política que se hizo en contra de funcionarios públicos, alcaldes y hasta la familia del actual Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA es quien investiga presuntos actos de corrupción de impartidores de justicia, nos referimos al aun Fiscal General de Justicia del Estado IRVING BARRIOS MOJICA.

El mentado funcionario debe saber a ciencia cierta quiénes son los jueces que se prestaron a las artimañas ordenadas en ese entonces por el ex gobernador del estado y hoy prófugo de la justicia federal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que ahora IRVING se haga el que nada sabe, es para salir librado de lo que acato en su momento a pie juntillas.

Vaya pasada que le está jugando el destino al fiscal, antes se prestó a todo lo que indicará su jefe prófugo y ahora a perseguir e investigar a quienes en su momento fueron sus cómplices.

Por cierto sigue en proceso el asunto de echar abajo las mentadas reformas hechas a modo por parte de la anterior administración que en complicidad con diputados “maiceados” las aprobaron, entre ellas el alargue en el cargo del fiscal BARRIOS MOJICA.

En tanto poco o nada se ha sabido de otro que nada de a muertito como es el caso del Fiscal Anticorrupción RAUL RAMÍREZ CASTAÑEDA, quien se prestó y dedicó a perseguir políticos y funcionarios abusando de su cargo.

En ese sentido sería bueno que su fraterno y cómplice IRVING BARRIOS lo investigara también a él, porque el amparo que tramitó es solo para que no lo removieran del puesto.

En otro tema a juzgar por los hechos parece que el tema de la denuncia hecha por la presidencia municipal a través del Contralor SERGIO ESTRADA COBOS por presuntos actos de corrupción en contra de los ex alcaldes XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL se ha empantanado no se mueve para ningun lado.

Ya pasó el proceso de citatorios enviados a ambos a los sitios donde supuestamente se encuentran, sin embargo la “invitación” hecha ha sido ignorada por el par de ex alcaldes.

Lo anterior es una clara muestra que a ambos poco les importa lo que hagan y digan en su contra pues saben que nada pasara, sin duda que a algo se atienen.

Por supuesto que hay un proceso de por medio, sin embargo hay muchas voces que sugieren que simplemente los denuncien ante la fiscalía anticorrupción o las instancias legales que haya lugar por los presuntos delitos cometidos, entre ellos la malversación de millones de pesos pertenecientes al erario público.

Por lo pronto ambos siguen carcajeandose del contralor ESTRADA COBOS y desde luego de su jefe, el presidente municipal LALO GATTAS BAEZ.

Todo ello ocurre sin contar que tambien estan hasta las “manitas” algunos funcionarios a quienes según se dice se les está investigando por las corruptelas cometidas hecho, que contraviene con lo que sucede habida cuenta que algunos de estos supuestos “investigados” ya se encuentran hasta cobrando supuestamente en las nóminas estatales de la llamada Cuarta Transformación, como es el caso de MARIO ROMEL ARIZPE MARTÍNEZ por citar un ejemplo.

En otro tema un paréntesis para comentar que en la pasada colaboración de manera errónea citamos el nombre del profesor ABELARDO IBARRA VILLANUEVA de quien omitimos el apelativo paterno, aquí va corregido.

Donde si seguimos firmes de acuerdo a la información que tenemos, es que será el referido profesor quien suceda en el cargo como dirigente de la Sección 30 de Maestros a RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ.

El profesor ARNULFO ROCRIGUEZ TREVIÑO otro de los que se registraron para acceder a la dirigencia no le alcanzara pese que son muchos los que opinan que puede llegar, los escenarios son simplemente distintos y él sabe bien.

Del profesor oriundo de H. Matamoros NAIF HAMSCHO IBARRA lo hemos citado en reiteradas ocasiones sus constantes yerros cometidos a lo largo de su “carrera” le pasarán factura, así las cosas.

En otro punto el aun dirigente del PAN estatal LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” sigue sin dar una en eso de elegir a quien será su candidato en la elección de la senaduría vacante pues como bien se sabe traía en primer lugar al ex gobernador y jefe FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien anda huyendo de la justicia para no ser aprehendido y llevado a la cárcel, luego al ex candidato a la gubernatura CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” seguido del alcalde de Tampico JESÚS NADER estos dos últimos lo han dicho públicamente, que no están interesados en participar, en tanto que el primero está en medio de un proceso judicial.

Quedan en la lista solamente el diputado federal y ex secretario de gobierno GERARDO PEÑA FLORES y el mismo.

