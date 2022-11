Laura Bozzo discriminó a una mujer por esta razón

Laura Bozzo se ha convertir en una de las conductoras escándalo de la televisión mexicana, quien gracias a sus talk shows saltó a la fama y se ganó el cariño del público; sin embargo, con sus acciones reprobables lejos de los reflectores, lo que la convirtió en una de las figuras más odiadas de las redes y el espectáculo.

Hace un año, la justicia la perseguía por motivos de evasión fiscal. Uno de los últimos escándalos que estuvo inmiscuido la originaria de Perú fue cuando dejó su programa en Grupo Imagen para irse a “La Casa de los Famosos”, dejando tirada la producción.

Una vez más, la conductora que se hizo famosa por la frase “¡que pase el desgraciado!”, fue acusada de haber discriminado a una de las maquillistas de Grupo Imagen por una cuestión de apariencia.

¿Por qué rechazó Laura Bozzo a la maquillista?

En su canal oficial de YouTube, la periodista de espectáculos AAna María Alvarado reveló que ella estuvo en el momento en el que Laura Bozzo se negó a que la chica la maquillara, exponiendo que no quería que la tocara una mujer con tatuajes.

Fue Ana María Alvarado quien en su canal de YouTube, reveló que ella fue testigo del momento en el que Laura Bozzo se negó a que la chica la maquillara, exponiendo que no quería ser tocada por una mujer que tuviera tatuajes.

Esto debido a que la conductora de “Sale el Sol” habló de la relación que existe entre Christian Nodal y Cazzu y comentó que la joven de 28 años es muy guapa; “A mí con todo y que hay gente que dice que tiene muchos tatuajes, tiene cuerpazo, personalidad, canta muy padre, entonces, qué importan los tatuajes”.

Defiende a la mujeres con tatuajes

Asimismo, Alvarado dijo estar en desacuerdo con la gente que aún continúa juzgando a las personas solo porque tienen tatuajes en su cuerpo, tal como lo hizo Bozzo a esta maquillista que solo hace su trabajo; “La gente sigue siendo prejuiciosa o discrimina por ver tatuajes.

Narró el momento en que en los foros de Grupo Imagen vio como una conductora que dijo que no le gustaban los tatuajes y que no quería que una maquillista la tocara por estar tatuada; “¡qué es eso!, qué importa que tengan tatuajes”, comentó.

Destacó que “el ponerse un tatuaje es decisión de cada quien, están en el cuerpo de la otra persona y en la piel de cada persona que decide, a los demás, qué nos importa, es su cara, sus brazos, sus manos, su vida, algo quieren expresar”, manifestó contra la conductora que discriminó a la maquillista.

Asimismo, Ana María no dudó en exponer a su compañera y señaló; “Esta conductora, ay, no sé si decir quién porque me van a regañar”; sin embargo, destalló que se trataba de una “peruana”, y entre señas y con voz bajita reveló que se trataba de Laura Bozzo.

“Ella diciendo que no quiere ver gente tatuada cerca de ella porque no le gusta, qué es eso, la verdad me parece algo increíble que en estas épocas sigamos con estos comentarios, ella que trata de cuidar a toda la gente, tache. Hay que aprender a respetarnos”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO