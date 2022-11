Padres de Debanhi pondrán denuncia contra Platanito el jueves

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, que fue asesinada en el mes de abril, dijo que este jueves se interpondrá una denuncia virual en contra del comediante Sergio Verduzco, por el chiste que hizo sobre la muerte de su hija.

En exclusiva para ABC Noticias, Escobar aseguró que el día de mañana se interpondrá una denuncia contra Platanito, con la que buscan sentar un precedente para evitar que comediantes y personas públicas utilicen temas en los que fueron violentadas mujeres para hacer chistes de humor negro o comentarios con la única finalidad de lucrar.

Los padres de Debahni Escobar acudieron al mural de su hija ubicado sobre la avenida Cristina Larralde, en San Nicolás, para tomar una fotografía en el Marco mundial de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que se conmemora el día 25 de noviembre.

Queremos sentar ese precedente para dejarlo como antecedente y erradicar eso, porque no se vale que estén lucrando con la situación de nuestra hija, donde el comediante dice el chiste… que no vuelva a pasar ese tipo de situaciones con un payaso o ningún personaje de humor negro, hay una línea y no se debe de cruzar para no tener consecuencias”, dijo en entrevista.

Mario Escobar, padre Debahni Escobar, dijo que tras presentar esa denuncia Platanito podría ser enviado a tomar cursos sobre derechos humanos y violencia de género.

Aseguro que hay una línea que no se debe de cruzar en el humor negro y esa línea en la que se juega con el dolor de las personas.

Añadió que el comediante ya había atravesado por una situación similar cuando hizo bromas sobre los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Sonora y quiere evitar que vuelva a suceder una situación similar en otra tragedia.

