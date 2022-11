Soy una garantía de triunfo: Mario López

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- A tres días de haber pedido licencia como alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, asegura que cuenta con las credenciales para obtener la candidatura de Morena a la senaduría vacante, y después ganar la elección extraordinaria.

“Soy garantía de triunfo”, advierte tras enumerar su experiencia electoral desde que llegó a la Presidencia Municipal: “tres elecciones ganadas contundentemente, 2018, 2021 y 2022, traigo una formación académica que me da soporte y me da fortaleza para hacer un buen papel”.

Mario López, “La Borrega”, como le llaman en Matamoros, no es el único que ha levantado la mano para aparecer en la boleta del Movimiento de Regeneración Nacional, pero asegura que lleva una buena relación con todos los demás que aparecen como posibles aspirantes.

¿Cuál es su relación con otros aspirantes como Carlos Canturosas o José Ramón Gómez Leal?

“Es una relación de buena amistad, a José Ramón Gómez Leal lo conozco desde el 2018, hemos llevado una relación de mucho respeto, de mucho intercambio de experiencias, él en Reynosa y un servidor en Matamoros, y a Carlos Canturosas lo conocí en 2021 antes de entrar en el proceso electoral de gubernatura, hemos llevado una relación de respeto, siempre hemos estado en comunicación, y les guardo a ambos mucho respeto y admiración.

Lo mismo sucede con Adrián Oseguera, con todos los presidentes, y con todos los que quieren participar, con Erasmo me he llevado muy bien desde un principio, desde el año 2018, con Luis Lauro, fue presidente de Güémez cuando yo fui alcalde en la primera administración. Con todos me llevo muy bien, con todos llevo un buen diálogo, buena comunicación”.

Se habla de la posibilidad de que el ex gobernador Cabeza de Vaca aparezca en la boleta por el PAN, ¿qué le parecería?

“Si las condiciones de derecho legal están dadas, él primero que nada tendría que estar internamente por medio de su partido, luego ya si llega a ser así tendría que entrar al ámbito oficial por parte del INE cumplir con los requisitos que se establezcan, si es él le deseo suerte y a competir.”

López Hernández explica que inició el procedimiento para ser considerado como candidato porque es un plan que ya estaba trazado para el 2024, “pero aquí las circunstancias se adelantan, me siento fuerte, me siento comprometido a pasar en este proceso electoral, hemos hecho una buena gobernanza, así lo dicen los indicadores métricos y tomé una decisión”.

¿Cuál es el método que utilizaría Morena para elegir?

“Hay que esperar que se abra la convocatoria interna, se abre un registro de aspirantes, se admiten los requisitos, se validan, y una vez que se da aceptación se entra en un periodo donde se explica la metodología, la forma en la que se va a elegir al candidato y la costumbre ha sido a través del método de encuesta”.

¿Aceptaría el resultado de una encuesta aunque éste no lo favoreciera?

“Sí, yo soy un hombre institucional, inmediatamente me sumo a quien quede para acompañarlo en la campaña”.

¿El candidato que quede podría contar con los votos de Matamoros?

“Creo que aquí hay que ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos yo me sumaría a un trabajo partidario y apoyaría al candidato para que gane”.

El viernes por la tarde, 24 horas antes de que presentara ante el Cabildo su solicitud de licencia, López Hernández estuvo en Victoria para entrevistase con el gobernador Américo Villarreal Anaya, en una reunión de trabajo en la que abordó temas relacionados con obras y presupuesto para Matamoros.

-¿Hablaron sobre el proceso?

-“Fui y platiqué con él en el sentido de que quería participar”, responde el edil con licencia.

Sobre su relación con el presidente López Obrador, a quien muchos ven como el gran elector de Morena, por encimas de cualquier método de selección, López Hernández es claro: “No llevo una amistad con el presidente de la República, lo que sí llevo es una relación de trabajo, institucional, con él he tenido la oportunidad de estar dos veces en visitas a Matamoros, y siempre ha sido de mucha cordialidad, me ha hecho muchos comentarios, el presidente ante todo es una persona muy informada, sabe cómo está Matamoros, cómo ha crecido Matamoros, sabe que Matamoros está bien gobernado”.

Por Miguel Domínguez Flores

Expreso-La Razón