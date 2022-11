Van contra terroristas

El Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya va tras los responsables de las llamadas dolosas sobre la supuesta presencia de bombas en edificios públicos.

Y es que a partir de que inició la administración guinda, pareciera que surgieron “mentes perversas” que tratan de estar desestabilizando con estas “cochinadas” a este Gobierno del estado.

Todo parece suponer que estas acciones maldosas tienen nombre y apellido, no son motivo de la casualidad, ni tampoco son unas travesuras de niños de kínder, se trata de tipos hechos y derechos.

No tienen conciencia, se ve que hay coraje en estas llamadas para querer darle en la “maceta” a los Diputados guindas, para que no logren estar haciendo acuerdos y tumbando otros.

Se ve que quieren sembrar el miedo, además de incertidumbre y eso puede salirnos muy caro a todos.

AVA ha girado instrucciones a los cuerpos de seguridad para que busque por cielo, mar y tierra a las personas que puedan estar siendo los autores materiales, pero… ¿Y los materiales?

La neta se debe de estar aplicando “mano dura” contra las personas que se estén prestando a ser “mala copa” y estar generando terror entre la población.

Se vio con un temple al Gobernador de estar poniendo un alto a estas chiflazones que se han dado para estar provocando dolores de estómago a esta administración.

Cuenta el “radio pasillo” que ya tienen bajo la lupa a dos que tres personas que son los responsables de estos actos que hasta pueden llegar a tomarse como de terrorismo.

AVA reiteró que no habrá tolerancia para este tipo de personas ni tampoco impunidad.

¿Pero a quién le interesará tanto estar dando lata?

LOS ADELANTADOS… CLAUDIA Y ADÁN

Han empezado a estar apareciendo en la zona metropolitana espacios publicitarios que han sido rentados para promocionar a la jefa de Gobierno Claudia y al Secretario de Gobernación, Adan Augusto.

Todavía faltan dos añotes para que AMLO entregue la estafeta presidencial y han empezado a desgastarse.

La carrera presidencial ha comenzado, estas dos “corcholatas” andan muy desesperadas, se la deben de llevar tranquila., por que “del plato a la boca, se cae la sopa”.

Se ven muy verdes los guindas, todavía (aunque crean que sí) la realidad es que no le saben a este show.

A la raza no le gustan este tipo de cosas, donde los “adelantados” andan moviéndose antes de tiempo, todavía faltan más de 700 días para que suene el silbato.

Se me van a cansar, antes de tiempo, mejor que ambos se pongan a trabajar y a desquitar el salario que se les paga, o de lo contrario que renuncien para que puedan andar de coquetos.

CHUY SILVA, EL EMPRESARIO

El ex regidor Chuy Silva, quien es de los pocos líderes de verdad que heredó la “vieja guardia” ha incursionado al sector empresarial de la mano con su familia.

Junto a su esposa e hijo son de la cultura del esfuerzo de muchos años que se ha visto cristalizado en algunos proyectos.

Pronto estará dando la sorpresa de un negocio familiar que está por inaugurar.

¡¡¡RECUERDE: NO SE VALE CHILLAR !!!

POR MARIO PRIETO