Escandalizados doble rasero…

Avanza la semana y poco o nada cambia en el Congreso local, donde la noticia ayer fue el desvanecimiento de RENE “Cachorro” CANTÚ, pero de ahí en fuera en Morena siguen a la espera de que el cielo les regrese la mayoría que perdieron apenas comenzó la legislatura.

Así es mis queridos boes, la ‘estrategia’, que no se configura como tal, es que los diputados morenistas que se fueron regresen a su bancada, incluso que algunos panistas se sumen a la de la 4T y entonces si, tener un Poder Legislativo al servicio pleno del Ejecutivo, como ocurre a nivel federal, donde nadie se atreva a cambiarle una coma a las iniciativas.

Desde el gobierno morenista esperan que los ofendidos al inicio de la legislatura vuelvan, si es mejor “con la cola entre las patas” y que algunos albiazules, busquen el manto santificador de la 4T local, pero todos por voluntad propia, porque desde la oficina de “El Calabazo” HÉCTOR VILLEGAS, quien cobra como Secretario General de Gobierno, no han entendido que la política es negociación; pedir y dar.

Claro, las reformas para crear una súper Fiscalía y los cambios a la Ley de Aguas entre otros pueden ser cuestionados por la premura o bajo el poder de la aplanadora que tenían los panistas, pero de ilegales las mismas no tienen nada, porque incluso la Corte se las avaló.

Está claro que quienes cuestionan el uso de la mayoría que se hizo en la legislatura pasada comandada por el PAN, tienen un doble resero para ‘analizar’ las votaciones que se dieron en el pasado reciente en Tamaulipas y el pasado reciente y presente a nivel federal.

Porque acá, escandalizados llaman reformas ilegales a las decisiones de la mayoría panista que cobijo a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y aplauden al mismo tiempo las reformas que la mayoría morenista y aliados le aprueban a AMLO sin moverle una coma y que han desaparecido instituciones que costó décadas construir.

¿No es lo más democrático la división de poderes, los contrapesos, la autonomía de las instituciones que en el papel así se denominan?.

¿Entonces porque los paladines de la democracia, los defensores del pueblo bueno, los adoradores del mesías tabasqueño quieren que en Tamaulipas haya un gobernador plenipotenciario dueño del legislativo, jefe del Judicial y patrón de la Fiscalía?.

Entiendo la urgencia por agradar al que manda, porque son tiempos de hacer listas, de catar ‘amigos’ de reorganizar camarillas, pero a costa de la inteligencia de quienes nos leen, a costa de la poca credibilidad que cada quien tiene, es un precio muy alto; dignidad sería el término personal a defender.

Qué el Calabazo haga su trabajo y convenza a los morenistas que aún están fuera del redil o que convenza a los priistas y panistas de ayudarle a hacer mayoría.

Por lo pronto insisto, la semana corre y las cosas siguen igual, la Fiscalía sigue siendo súper, porque los números no les han alcanzado, la ley de aguas no se ha pasado de comisiones, porque igual le hace falta la mayoría que quieren les caiga del cielo.

La novedad, reitero, fue el desvanecimiento de Cachorro, que tras ser atendido por el personal médico del Congreso fue llevado al Hospital donde por la tarde era reportado con mejoría, bajo un diagnóstico de descompensación.

No hubo el infarto que algunos acomedidos hicieron fake news y los que se sumaron al linchamiento del que creían moribundo debieron leer el parte médico que indica que el también dirigente estatal panista (porque líder es otra cosa), goza de cabal salud, digo no sé si para tanto, pero de que andará en campaña, como candidato a Senador o como cabeza del PAN, ahí andará.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA