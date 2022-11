La época maratónica para el bolsillo ha comenzado, desde la semana pasada con la edición 2022 del Buen Fin se ha inaugurado el tiempo del año donde más gastos se generan. A partir de ese punto encontrar promociones, descuentos u ocasiones para gastar son muchas. Tal es el caso que durante el fin de semana pasado 8 de 10 mexicanos pensaron en comprar algún producto, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Pero, recordemos que el tiempo de fiesta termina, aunque los gastos se quedan. Es por tal motivo que es muy importante para finanzas inteligentes dentro del hogar.

Primero se debe tener en cuenta que, aunque el dinero es importante, aplicar finanzas inteligentes a la vida cotidiana no tiene que ver con la forma en que estos recursos son administrados, sino del conocimiento y percepción del entorno economico y financiero en el que se vive y en el que se pueden identificar retos y oportunidades para establecer estrategias económicas para tener metas y proyecciones realistas.

Ahora que sabemos que hablar de finanzas inteligentes está relacionado con el entorno financiero propio, algo que es indispensable para conocerlo es empezar a generar datos sobre nuestras propias finanzas. Para ello se debe hacer un autodiagnóstico del estado actual de las finanzas, utilizando estados de cuenta, declaraciones de impuestos o los datos que se generan a través de una app financiera. La idea de conocer estos datos es que esta información permite elaborar una estrategia financiera basada en nuestra realidad.

También es importante tener objetivos financieros claros. En muchas ocasiones cuando se nos pregunta sobre nuestros objetivos solemos mencionar viajes y compras, de auto o casa; sin embargo, estos no son objetivos financieros reales. Un objetivo financiero se relaciona con acciones financieras, por ejemplo, invertir en una empresa cuyo precio está a la baja, pero que se sabe que su precio aumentará; o, reducir gastos suntuarios – gastos de lujo, que no generan mayor rendimiento – en cierto porcentaje; o aumentar la capacidad de ahorro en mayor medida. Es así que estos objetivos brindan los ingresos suficientes para poder comprar un auto o una casa, o salir de viaje. Así que es importante, fijar objetivos financieros claros y acordes a nuestras finanzas.

Este punto, se relaciona mucho con la posibilidad de diversificar ingresos. Para las familias mexicanas es común depender de una sola fuente de ingresos, pero esto no es viable puesto que eventualidades, como la crisis, ponen en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas personales y familiares; como se dice en finanzas “no poner todos los huevos en una sola canasta”.

En muchas ocasiones se sugiere ahorrar el 30 por ciento del ingreso, pero en la mayoría de los casos esto no es posible. Así que, para poder mejorar nuestra capacidad de pago, es importante hacernos esta pregunta a la inversa ¿mis deudas son mayores al 30 por ciento? Si la respuesta es sí, es necesario empezar a gestionar mejor los gastos para que las deudas solo representen máximo 30 por ciento.

Finalmente, para mejorar el entorno financiero es necesario aplicar una visión de largo plazo, es decir pensar en lo que se gasta y lo que se obtiene al año. De este modo será posible saber si se ha aumentado o no nuestra riqueza.

Recuerda que es importante no perder la cabeza en temporada de fiesta, pero también se debe aplicar todos los conocimientos financieros que se tengas y se estén aprendiendo para cuidar tus finanzas familiares.

Por Angélica González López