Tamaulipecos marcharán con el Presidente de México, afirmó Américo Villarreal Santiago

ALTAMIRA, Tamaulipas.- Tamaulipecos apoyarán al Presidente, Andrés Manuel López Obrador en la contra marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo domingo.

Durante las inauguraciones de obras que realizó en Altamira, Américo Villarreal Santiago, hijo del Gobernador, Américo Villarreal Anaya, aseveró que hay entusiasmo por participar.

Se dijo un ferviente admirador de la cuarta transformación y creyente de los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Hay mucho entusiasmo de los tamaulipecos de ir a marchar con nuestro presidente, creo que es un momento histórico que uno como ferviente seguidor de esta transformación y como creyente de estos principios de no mentir, no robar y no traicionar es una gran oportunidad de acompañar a nuestro presidente en esta marcha este 27 y creo que muchos tamaulipecos lo estaremos acompañando y caminando junto con él”.

Américo Villarreal Santiago, recorrió las obras complementarias del puente peatonal de La Retama, inauguró la pavimentación de la calle Río Tamesí del fraccionamiento Los Naranjos y entregó despensas a madres de familia con hijos discapacitados en el Centro de Atención Múltiple “Samuel Ramos Magaña” del fraccionamiento Jardines de Champayán.

Destacó el trabajo realizado entre los tres niveles de gobierno, sobre todo el apoyo recibido desde la federación.

“Y nosotros como sociedad participativa y colaborativa para estar cerca de nuestras autoridades para que las cosas sucedan y que todos pongamos nuestros granito de arena y esfuerzo y que se palpe el beneficio para todos los tamaulipecos y tamaulipecas”.

Óscar Figueroa

La Razón