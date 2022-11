Van en aumento casos de violencia política de género

MADERO, TAM.- En todos los partidos políticos hay violencia de género y va en aumento, aseguró la abogada, Nury Romero.

Dio a conocer que ese tipo de violencia no tiene color.

Ese tema fue abordado el viernes en una reunión de abogadas, efectuada con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

“En esta semana hemos recibido más de 4 quejas de mujeres de diferentes partidos que están viviendo violencia política de género”, indicó.

“Porqué está muy baja la estadística, porque el sistema patriarcal que nos rige no le permite a la mujer exponer su queja, su malestar, porque siempre la van a tener sometida, o la familia, o el ingreso o las famosas compensaciones o el recurso o nunca van a ganar lo mismo que gana el compañero, cuando la mujer hace más trabajo que el otro”, aseguró.

Dijo que dentro de los partidos hay chantajes, amenazas, intimidación porque los opresores no quieren entender que las mujeres han logrado espacios en base mucha lucha.

No quieren entender que hay mujeres muy preparadas para cubrir cargos en el servicio público.

“Esa violencia se da cuando a la mujer no le permiten realizar el trabajo para el que fue asignada, le dicen como eres mujer no piensas como yo que soy hombre, soy un político de tiempo atrás y tengo la experiencia, como quieren que la mujer tenga experiencia si no la dejan realizar su trabajo”, detalló.

Por Benigno Solís