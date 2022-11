Maleficio: La película de terror de Netflix que recomiendan no ver. De esto trata

Netflix tiene una película de terror que los usuarios señalan como “demasiado aterradora” y hasta aconsejan no ver porque podría “arruinarte la cabeza”.

Se trata de “Maleficio”: La película de terror en Netflix que te aconsejan NO ver”, película de Taiwán filmada en 2020, y que recientemente fue descubierta por varios usuarios de Netflix.

“Gente por favor NO vean la película “Maleficio” en netflix es una película Taiwanesa que te arruina la cabeza, nunca me dio tanto miedo una película, no les digo de cartel para que salgan a verla”, dice un usuario en Twitter.

“…te atrapa enseguida ufffff lo unico es que no se la vean solos, me la vi solos y estoy que lloro”, comenta otro de los usuarios.

De acuerdo con varios rankings de películas y series por Internet, “Maleficio” permaneció durante cinco semanas completas en el Top 10 mundial de películas en Netflix.

¿De qué trata “Maleficio”, película de terror de Netflix?

Esta película de terror narra la historia de una mamá llamada Li Ronan, ella intenta salvar a su hija de una maldición mortal luego de involucrarse en una secta.

Al inicio de la película se pide a los espectadores repetir un misterioso cántico para ayudar a eliminar la maldición que tiene la niña: Hou-ho-xiu-yi, si-sei-wu-ma”.

Los directores de la película se dicen agradecidos por el recibimiento que tuvo su trabajo en Netflix y hasta se disculparon con el público por “haberlos asustado”.

