‘Tú no eres ya ni de mi familia’: Andrés García a su hijo Leonardo

MÉXICO.- Reciente Leonardo, hijo de Andrés García, publicó un comunicado en redes sociales donde señala a Margarita Portillo, esposa del actor, de influir para que este se aleje de su familia por algún tipo de interés personal, además de no cuidar bien de él, pues en los últimos días su salud ha recaído.

Sin embargo, fue el mismo Andrés García quien respondió a las palabras de su hijo mediante una llamada que sostuvo con él; el video del momento lo compartió en su canal de YouTube, en donde, con una voz cansada y conectado a un tanque de oxígeno, le llama ‘gorrón’ y ‘cretino’.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, comienza a decir el actor de Pedro Navajas, mientras se escucha a su vástago del otro lado, diciendo “Ok” a todo.

Ante el monosílabo que recibía como respuesta, se enojó y comenzó a utilizar palabras altisonantes para expresarse.

“Leonardo, ya cállate la put* boca, deja de hablar pendejad*s y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”.

Además afirma que su esposa sí lo cuida y procura, contrario a lo que el también actor compartió en un comunicado vía Instagram. “Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pendejad*s en la cabeza”.

Andrés García dice que Leonardo ‘ya no es de su familia’

Incluso, el primer actor dijo que ya no considera a Leonardo como su hijo, ni como parte de su familia, por lo que le pide que se aleje de ellos y deje de hacer declaraciones como las que hizo en su comunicado.

“Un consejo: Deja de chingar. No te metas con mi familia, tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que ya deja de chingar y de hablar. Búscate otra familia por otro lado, tú ya no eres mi familia, dices puras pendejad*s. Vergüenza me das, ahí nos vemos, ching* tu madre”, finaliza Andrés, visiblemente cansado.

¿Qué dijo Leonardo García en su comunicado?

Tras las declaraciones que Margarita Portillo ha hecho a diferentes medios de comunicación en los últimos días, el hijo del actor, Leonardo García, contó en un comunicado que ella no les informa a ellos como sus hijos lo que ocurre con el actor de El Privilegio de Amar.

“No nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo y, asimismo, cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, por lo que lo ha expuesto “de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima”.

De igual forma, compartió que desconoce cuáles sean las razones o intereses que le impiden brindarle a los hijos de Andrés García información sobre el histrión.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, sentenció.

