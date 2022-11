Video. Madre de doce hijos confiesa que quiere tener cinco más; es criticada

Las redes sociales no dejan de sorprendernos y en esta ocasión se trata del caso de una madre de 12 hijos que ha sido duramente criticada tras confesar que desea tener otros cinco hijos y se ha vuelto viral. Si bien en las generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos las familias solían ser numerosas y tener hasta diez hijos, en la actualidad cada vez son más las personas que deciden tener dos hijos máximo o no tener hijos.

La madre de 12 hijos que se ha vuelto viral y ha sido criticada al afirmar que desearía tener cinco hijos más, usa el nombre de usuario Clutteredmother en Tik Tok, plataforma en la que comparte su vida diaria a lado de sus 12 hijos. Y pese a que la madre se ha ganado el respeto y admiración de sus seguidores por lograr criar a sus 12 hijos, recientemente ha generado polémica y ha sido duramente criticada por los usuarios, debido a su confesión de querer tener más hijos.

Y ante su deseo de tener más hijos, la madre se volvió blanco de críticas y señalamientos por parte de los usuarios, quienes le comentaron que “era necesario que recibiera ayuda psicológica, debido a su obsesión con traer niños al mundo”.

Lo anterior sin omitir, que su pareja y padre de sus 12 hijos también ha recibido duros señalamientos en el perfil de Tik Tok de Clutteredmother, acusándole, incluso, de “tener un fetiche frente a la idea de convivir con una mujer embarazada”.

La madre ha compartido que algunos de sus seguidores le han comentado que “necesita cerrar la fábrica”, pero a ella pareciera no importarle lo que opinen y se mantiene firme en su deseo de tener más hijos.

Y ante las críticas de los usuarios, la madre de 12 hijos ha subido varios videos en donde les responde de manera sarcástica, en uno escribió:

“Cuando la gente me dice que necesito ser esterilizada”, dejando ver que la posibilidad de operarse para no tener más hijos no están en sus planes y en otro video desató aún más la furia de los usuarios, pues escribió: “Papá está listo para el bebé número 13″, anunciando la futura llegada de un nuevo bebé a la familia.

La madre de 12 hijos que ha sido criticada tras confesar que desea tener otros cinco hijos ha generado un arduo debate entre los usuarios y desatado opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes rechazan tajantemente su deseo de tener más hijos. Entre los comentarios de los usuarios se pueden leer los siguientes:

“Si pudiera tendría al menos 5-8 más. Pero desafortunadamente tuve que someterme a una histerectomía”

“Familia hermosa”

“Pero son lindos, ¿por qué renunciar a lo que eres bueno?”

“¡Tengo 3 y me preguntan cuándo tendré más!

¡A quién le importa, que sigan viniendo!”

“Necesitas recibir ayuda psicológica debido a tu “obsesión” con traer niños al mundo”.

“Es importante que te esterilices”

CON INFORMACIÓN DE IMAGEN DIGITAL