En la conformación de la planilla para la elección de un Ayuntamiento, en ocasiones se ponen nombres para cumplir las cuotas políticas gremiales, en otras se impone el personaje al que se le busca que cubra uno de los sectores que impulsarán a la candidatura de quien será el alcalde o alcaldesa, pero en la mayoría de las veces, una vez obtenido el triunfo, ese cuerpo edilicio pasa a un plano decorativo en la actuación de quien preside el Gobierno Municipal, lo que significa un error estratégico desde la comunicación política al grado que pudiera poner en riesgo la reelección o la sucesión de la alcaldía hacia el mismo grupo político.

¿Sirve el Cabildo para la reelección? Sin duda alguna, pero se le debe dar valor desde el primer día del Gobierno Municipal porque después saldrá más caro desde el punto de vista político, social, hasta en lo económico.

Esto es algo que pasó por alto la actual alcaldesa de Nuevo Laredo, quién desde el inicio de su administración hizo a un lado a un regidor de su propio partido –Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)-, por lo que este edil optó por tener un bajo perfil territorial en lo local, pero sigue moviéndose con sus relaciones en el Gobierno de la República; en cambio, ella empezó a darle mucho juego a otro regidor emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora recientemente está emproblemada con siete regidores y una síndica que son la mayoría de MORENA.

Esto resulta un grave error estratégico, tanto, que esto llegó hasta la capital de Tamaulipas. Es evidente que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no tienen una estrategia híbrida, ni claro el panorama de lo que al no emplearla con disciplina encarece todo esfuerzo con miras al 2024; quizás por ello la aparición “repentina” del hermano de la alcaldesa generó más allá de buenas expectativas, un verdadero aliciente que pareciera ser el único as bajo la manga para rescatar el proyecto de ese grupo político.

Comparando esto, con el caso de Monterrey, Nuevo León, destaca con lo que sí se debe hacer, teniendo tres claves principales:

1. SINDICATURAS Y SECRETARIADO

Tanto las sindicaturas, como la Secretaría del Ayuntamiento, trabajan en un mismo sentido, con una plena coordinación interna y –todavía- con un perfil bajo ante la opinión pública.

2. REGIDURÍAS Y DIPUTACIONES

Lo que cuidan en el territorio seccionado cada una de las regidurías, incluidas las representaciones que ostentan de los grupos sociales –como la comunidad LGBT+-, lo defienden las diputaciones en el Congreso del Estado.

3. CONSEJO ASESOR HÍBRIDO

El alcalde escucha activamente a la ciudadanía, pero con mayor atención a su consejo asesor híbrido, conformado por personas de diversas experiencias, regiones, y edades, con lo que aterriza acciones previamente filtradas.

APUNTES

Durante una cena, un grupo de líderes de Nuevo León y México me preguntaron sobre el cambio que acababa de realizar Luis Donaldo Colosio con la salida de Ana Lucía Riojas y la eventual entrada de Agustín Basave, respondiéndoles “más allá de mis consideraciones personales hacia Lucía, veo que esto es un movimiento con visión, pues no es una bajada de escalón de Basave, sino es una clara señal de un cambio estratégico en el que asegura dejar el Gobierno Municipal en manos de un perfil en el que puede sentirse cómodo Colosio en caso de salir de candidato en 2024”.

En esta segunda entrega de tres de mis Apuntes aclaro del porqué sirve el Cabildo para la reelección, en la siguiente explicaré el cómo se movió toda la política tras la coyuntura político-social siendo tan trascendental 2021, importante 2022, y para algunos resultará urgente 2023 para alcanzar los objetivos impuestos para 2024. ¿Y tú, qué opinas?