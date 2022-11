Algo es mejor que nada

Como era de esperarse y luego de una marcha de más de cinco horas por las principales avenidas de la ciudad de México hasta llegar a la plancha del zócalo, el presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR pronunció por más de una hora y media su mensaje por los Cuatro Años que lleva al frente de la llamada Cuarta Transformación.

Ante miles de simpatizante resaltó las acciones y logros obtenidos a lo largo del tiempo que ha permanecido al frente de la presidencia en temas como educación, salud, energía, obras públicas, rehabilitación y construcción de caminos y carreteras, seguridad donde a su juicio la inseguridad ha disminuido un 10%, entre otras muchas cosas.

Desde luego que en el discurso aprovechó para lanzar cacayacas a la prensa vendida y alquilada destacando que en el país se respeta por encima de todo la libertad de expresión, asunto que sin duda ni él mismo se creyó, ejemplos de atacar precisamente en su gobierno esa libertad de expresión existen muchos y muy variados.

Son cuantiosas las ocasiones que ha violentado e insultado a aquellos medios y periodistas que se han atrevido a exhibir las innumerables corruptelas cometidas por varios de sus colaboradores así como por miembros de su familia.

Por ello suenan huecas las palabras que profiere en ese sentido, pues simple y sencillamente en México no existe tal libertad de expresión y de ello, hay constancia.

Qué decir del escabroso tema de la inseguridad donde dijo que se ataca con severidad a quienes infringen la ley no hay distingos en aplicarla, dijo el tabasqueño.

Al respecto nada más alejado de la realidad pues son incontables los asesinatos que a diario se comenten en decenas de estados de la república por parte de los numerosos grupos delincuenciales, son tantos que ya ronda la cifra en más de ciento 40 mil muertos en lo que va de su mandato cantidad que rebasa por mucho los anteriores sexenios y que por cierto LOPEZ OBRADOR se canso de criticar.

En una parte de su discurso hizo énfasis en la no reelección por ser según dijo un maderista de cepa, tema que aprovecho también para decir que su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER tampoco buscaría al término de la actual administración federal ninguna posición política.

En fin culmino la muy cuestionada marcha celebrada al calor de aquella realizada por miles de personas que salieron a la calle en defensa de la desaparición del INE, manifestación que sin duda caló y muy hondo en el ánimo de círculo mayor del morenismo empezando desde luego por el presidente de México y fundador de MORENA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Como era de esperarse también acudió puntual a la cita el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA quien fue cuerpeado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social OLGA SOSA, la diputada MAGALY DEÁNDAR y los alcaldes de Reynosa CARLOS PEÑA ORTIZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo, ARMANDO MARTINEZ MANRIQUEZ de Altamira y de Victoria LALO GATTAS BAEZ.

En otras cosas por fin al rejego Gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCIA SEPULVEDA no le quedó de otra que aceptar el trasvase no de los 359 mil millones de metros cúbicos de agua que debiera por ley traspasar pero si de 200 que enviará de la Presa el “Cuchillo” a la Presa “Marte R. Gomez” del estado de Tamaulipas, trasvase pactado para producirse al filo del mediodía del domingo 27 del mes en curso, algo es mejor que nada.

Para que esto sucediera tuvo que venir el mismísimo Secretario de Gobernación ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ que fue testigo de que se respetara el acuerdo signado por los dos estados en el año de 1996.

Desde luego que para que esto llegara a buen puerto mucho tuvo que ver la sensibilidad y la capacidad de gestión por parte del gobernador de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Con lo anterior los productores del distrito de riego 026 tendrá garantizada su cosecha en los tiempos que vienen, sin duda un gran logro habida cuenta de la resistencia ofrecida por el gobierno del vecino estado de Nuevo León.

En otro punto por instrucciones del alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ se realiza tareas en el mejoramiento de imagen en la ciudad para ello, se han desplegado diversas cuadrillas del área de parques y jardines quienes realizan acciones de chapeo, poda de arboles y retiro de maleza.

En dicha responsabilidad personal de Servicios Públicos Municipales se desplegó a diversos puntos de la ciudad donde se realizaron trabajos e lo largo de los camellones laterales del eje vial “Lazaro Cardenas”, calle ocho “Juan B Tijerina” y la avenida “Francisco I. Madero” mejor conocida como el “el 17”.

Asimismo se complementaron los trabajos en el camellón central del Libramiento “Emilio Portes Gil” hasta el entronque con la calle Juarez, tambien se atendieron cruces peatonales ubicados sobre el Rio San Marcos.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com