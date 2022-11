AMLO, regresó a las calles

Muy al estilo de sus viejas andadas, Andrés Manuel López Obrador regresó a las calles, pero esta vez no fue a bloquear, solo a caminar por sus 4 años de Gobierno.

Esto, en respuesta, a la mega marcha del INE y por eso, él hizo su propia caminata, logrando convocar a 1.2 millones de asistentes, aunque había algunos vacíos en el Zócalo.

Además en las transmisiones se vio que hubo acarreo, así como lo hacen los priistas y los panistas.

Durante 5 horas caminó para mostrar su músculo y enseñarle a sus adversarios, quién tiene el power.

Lo único histórico que tiene esta marcha, es que no se recuerda, en los últimos años, a un presidente de la República marchando, eso, antes, rompía las reglas presidenciales.

Obviamente sus corcholatas “favoritas”, para el 2024, no iban a perder la oportunidad de acudir a este escenario para robar cámara y ahí estuvieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Además de la mayor parte de sus 22 Gobernadores, funcionarios estatales y alcaldes estuvieron apoyando al primer mandatario de la nación.

AMLO, durante su discurso, se la pasó diciendo lo mismo de siempre, haga de cuenta que fue su mañanera versión marcha: despotricando contra los corruptos, contra los conversadores y que ha erradicado el racismo.

Y obviamente no habló de economía ni del combate a la inseguridad, tal vez por qué no hay ningún avance que dar.

Presumió que su Gobierno logró sobrevivir a los estragos de la Guerra de Ucrania y al COVID… ¿ Acaso sabrá todos los muertos y el desempleo que nos costó?

Lo único interesante es que aseguró que no se habrá de estar reeligiendo, eso es lo único y más importante… GRACIAS A

DIOS !

Algo pasó que hubo raza que empezó a abandonar el evento, sin importar que estaba hablando el presidente de MÉXICO, ¿Se supone que es su ídolo o no?

Dentro de los acarreados, habría beneficiaros de sus programas federales a los que obligaron a ir.

Ojalá que este tipo de marranadas no se hayan dado, pero lo cierto es que había mucho viejito y jóvenes.

¿Usted como vio la marcha ?

¿Cuál ganó : la del INE o la de AMLO?

DE MANTELES LARGOS EL ALCALDE DE ALTAMIRA

El presidente municipal de Altamira, Armando Martínez, estuvo ayer de manteles largos y lo festejó con la marcha de la 4T.

AMM se mantiene en el camino de ser considerado el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, por el esfuerzo y empeño, que le ha puesto a estar trabajando los 7 días de la semana, sin importar si es festivo ni la hora.

Seguramente este lunes, en su tradicional mañanera, habrá de ser apapachado por su equipo de trabajo.

Armando es en este momento el alcalde más 4T que tiene Tamaulipas, en ningún otro municipio gobernado por los guindas se realiza este ejercicio.

Ejercicio muy al estilo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hasta la sangre se le ha pintado de color guinda .

¿QUÉ ONDA CON MON Y SU HISTORIA DEL TROLE?

Resulta muy interesante que nos den a conocer la historia del trolelote que tanta fama le ha dado a Tampico.

Pero, la neta del planeta, se me muy raro que un Diputado local invierta parte de su agenda diaria a grabar estas cápsulas muy churras y baratas, que nadie compra.

Ojalá, que alguno de sus mil “asesores que tiene en medios” no le haya recomendado esta cápsula, que es una parodia de Máster Chef, versión circo, maroma y teatro.

Mon Marón, que es un buen tipo, mal asesorado pero muy mal asesorado, mejor, debería dedicar su tiempo a gestionar obras para la ciudad.

Lamentablemente el Congreso del estado, en turno, está dando resultados muy pobres y la bancada del PAN es parte de esto.

Ojalá que todos los diputados se pongan a trabajar, guindas y azules, es necesario que se dejen de dar show.

Porque al paso que van, al rato los vamos a ver grabando la serie “Mujer casos de la vida real “ o en “La Rosa de Guadalupe.

Recuerde : ¡¡¡No se vale Chillar!!!

POR MARIO ALBERTO PRIETO