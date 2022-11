El junior bravucón

Con dinero, un partido con las mayorías y en el poder, cualquier hijo de vecina puede ganar la elección, con el cobijo de las siglas adecuadas, otros francamente sólo van a la marcha del ridículo.

Sabemos de antemano que cualquiera de los candidatos que lance Morena ganaría la elección por el Senado, pero claro unos con más aceptación que otros.

Por ejemplo, no tenemos ninguna duda de que si MARIO “La Borrega” LÓPEZ fuera el candidato al Senado sería el más votado, es una garantía de triunfo, pero con el agregado de que sacaría más voto que cualquiera.

El alcalde con licencia de Matamoros ganó de manera contundente, más de 100 mil votos que representan por lo menos el 20 por ciento de lo que piensa se cosechará como máximo en la elección al Senado.

El más optimista de los líderes de Morena nos comentó que el ganador de la elección obtendría 500 mil votos, pues reconoce que será una elección fría, una sola posición en juego no enciende las pasiones.

MARIO LÓPEZ es el más fuerte de todos, su administración es aceptada por los ciudadanos al otorgarle la confianza en las últimas elecciones, al ganar hasta dos a uno a sus contrincantes.

Los otros precandidatos son el neolaredense, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL, quien ya tiene el visto bueno de la dirigencia del PT para ser su abanderado.

Además del diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien ya consiguió el aval del Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO, pero trabaja de cerca del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para que también le apoye.

El cuarto en discordia sería JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien parece caminar por la libre, sigue frío como aspirante, pero sabe que lo ocuparán, pues conoce como nadie la estructura de beneficiarios del gobierno federal.

Ninguna mujer levantó la mano, pero AVA y Morena puede hacer ganar a cualquiera, por eso esperan hasta que salga la convocatoria.

Por cierto, durante la marcha realizada en la ciudad de México, convocada por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, robó cámara el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Pero, también destacaron los aspirantes al Senado, quienes se sumaron a la marcha para ganar puntos. Sonriente también se observó al alcalde de ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Por último, tenemos que el conflicto por el agua, persistirá por la postura del junio bravucón, el gobernador regiomontano SAMUEL GARCÍA, quien le mintió al Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, al asegurarle que tenía un compromiso motivo por el cual no firmaba el convenio.

La realidad es que se quedó en Monterrey en un evento de la no violencia, donde se vanaglorio de lo que consideró su triunfo al mandar solamente 200 millones de metros cúbicos para el distrito de riego 026 de Tamaulipas.

En medio de la crisis de agua que se vivió en la zona metropolitana, ante los bajos niveles de los otros dos vasos lacustres que le abastecen, deben agradecer la disposición de los tamaulipecos que ganaron más de la mitad de agua que no querían entregar.

Dieron más de la mitad del agua que SAMUEL no quería dar, en medio de los reclamos por su ineptitud y múltiples errores.

Más allá de ganadores o perdedores, apuntamos la postura de la ex alcaldesa MAKI ORTÍZ:

“Se realizará el trasvase de agua de la presa del Cuchillo a la Marte R. Gómez para abastecer el distrito de riego 026, es mejor avanzar en el acuerdo que detenerse por el pleito, los agricultores necesitan planear la compra de semilla, fertilizantes y otros insumos”.

Por Juan Antonio Montoya Báez

