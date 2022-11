Fracasan intentos de reparar Puente roto

Fue inaugurado por el Presidente Felipe Calderón, el 14 de diciembre de 2010.

300 MDP fue su inversión.

Fue clausurado 6 meses después

En junio del 2011 se registraron hundimientos

Van más de 30 muertes y 100 accidentes en este lugar.

Tiene una longitud de 700 metros lineales.

14 metros de ancho

A dos carriles por cada sentido

Y un camellón central.

6 intentos fallidos han tenido para repararlo.

Pronto cumplirá 12 años de ser: El “`Puente roto”.

¿CUÁL FUE LA FALLA?

Los hundimientos se registraron debido a que la obra se edificó sobre dos lagunas, no se hicieron los estudios correspondientes y falló la cimentación.

HA COSTADO ACCIDENTES Y MUERTES

1 marzo del 2017, una camioneta volcó dejando un muerto y 26 heridos.

5 de agosto del 2022, se volcó un tráiler, resultaron lesionados el conductor, su esposa y sus tres hijos.

18 de junio del 2022, se volcó un vehículo, dejando una persona de 50 años lesionada.

Los años anteriores a 2017, causó más de 26 muertes en alrededor de 50 accidentes

Hace casi 12 años se inauguró el ‘Puente roto’ de Altamira”, una obra que vendría a dar más agilidad y movilidad al tráfico que pasa por el kilómetro 31 de la carretera Tampico – Mante con el libramiento Norte.

Pero ha sido todo lo contrario: Es un monumento a la corrupción, impunidad y a la muerte, porque ha sido una trampa mortal para los automovilistas dejando la pérdida de la vida de más de 30 personas en un promedio de 100 accidentes automovilísticos.

Es una obra de muy mala calidad que fue realizada por la constructora Dufrosa, apenas fue inaugurado el 14 de diciembre del 2010 y seis meses después fue cerrado al brotar los hundimientos, quien ha sido demandada por estos problemas que ha ocasionado, aunque nadie se ha hecho responsable de las muertes que se han

causado.

A lo largo de este tiempo, desde transportistas, políticos hasta la propia ciudadanía ha estado insistiendo en que repare, pero sólo han sido promesas incumplidas.

Nada ha quedado claro, hasta el momento, pues se ha hablado de tumbarlo y en ocasiones de rehabilitarlo, pero nada se ha logrado concretar hasta el momento y sigue siendo un ‘elefante blanco’, pero todavía pasará mucho tiempo para que deje de ser un peligro y sea un beneficio.

La zona donde surgieron los “hoyos” en junio del 2011 está prácticamente plagada de maleza y hierba que ha nacido, agarrando de macetero este malogrado puente.

En el 2014, Carlos Montemayor, quien se encontraba al frente de la API, señaló que esperaban que el proceso legal les diera la oportunidad de poder hacer los trabajos para repararlo, sin afectar el proceso de la demanda, pero no se logró.

El 31 de mayo del 2018, el entonces delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado, William David Knight, mencionó que en ese mismo año sería reparado, pero no fue así.

El pasado 13 de diciembre del 2019, mediante un comunicado, la extinta API Altamira, difundió un comunicado donde se exponía una inversión por 250 millones de pesos para arreglar esta vía de comunicación, pero finalmente tampoco se logró.

El 15 de junio del 2021 el entonces Diputado local del PAN, Miguel Gómez Orta, anunció que se daría su rehabilitación con una inversión del orden de los 200 millones de pesos, pero el legislador terminó y nunca se hizo realidad el repararlo.

También en ese año (2021), la administración que encabezó. Alma Laura Amparán, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se abriera una investigación a las autoridades responsables de la construcción y puesta en operación del puente que serviría de distribuidor vial.

En el 2020 se habían etiquetado 105 millones de pesos que no fueron ejercidos al suspenderse las obras federales por la pandemia.

En el mes de junio del año 2020 el alcalde de Altamira, Armando Martínez, ha tomado el tema como parte de su agenda, y anunció que se iban a reparar los laterales, acciones que están en proceso, lo que habrá de disminuir el riesgo de accidente.

De hecho, Armando Martínez lo ha rebautizado como el “puente de la esperanza”, asegurando que no quitará el “dedo del renglón” hasta que no sea reparado.

Pero el paso a desnivel seguramente el año y recibirá el 2023 esperando ser rehabilitado., en unos días cumplirá 12 años que fue clausurado.

Mario Prieto

Expreso-La Razón