Gasolina Pemex es la ‘preferida’

199 estación de servicio autorizó la CRE

5 estaciones serán abiertas en Tamaulipas

741 solicitudes aún están pendientes de resolver

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-

UN GRAN RECONOCIMIENTO

Integrantes de la Canaco Tampico reconocieron como empresario del año 2022 al presidente de Grupo Garel, José Ángel García Hernández, por la trayectoria empresarial a lo largo de más de 4 décadas, lo cual agradeció García Elizondo.

“Muy contentos y muy emocionados por esta gran distinción, donde de alguna manera -como hijo te lo puedo decir- ha sido un ejemplo una guía, de cómo hacer las cosas siempre pensando en los demás, siempre pensando extender la mano a quien lo necesita y estos son los resultados para hacer las cosas bien en favor de una comunidad”.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-

Tras una serie de retrasos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), liberó 199 permisos para la apertura de nuevas estaciones de servicio, de las 940 solicitudes que estaban detenidos, algunas con un rezago desde el 2019, de las aprobaciones solo 5 son para aperturas en Tamaulipas.

Ante este panorama el ex presidente de la Onexpo, José Ángel García Elizondo, confirmó que en la última sesión salieron 49 autorizaciones, de las cuál es cinco fueron para el estado de Tamaulipas, y el retraso de debido, principalmente, a cambios en los requisitos.

“Realmente habían cambiado las condiciones y los requisitos para poder solicitar una autorización, y por eso se había detenido la emisión de autorizaciones, una vez que los solicitantes fueron cumpliendo con estos requisitos, se han estado aprobando, la anterior fueron arriba de 150 autorizaciones y en esta última fueron 49 autorizaciones, son proyectos que estaban de alguna forma complementando la información para que pudieran cumplir con cada uno de los requisitos que ahora exige la Comisión Reguladora de Energía y con esto poder estar ya obteniendo esas autorizaciones”, afirmó.

Señaló que las nuevas solicitudes para la apertura de estaciones de servicio gasolinero deben incluir ahora estudios de mercado que justifiquen y respalden la necesidad de su operación, además de otros que incluían ya cuestiones de impacto ambiental y protección civil.

“Hay una serie de requisitos adicionales a los que ya se tenían, por ejemplo, poder demostrar mediante estudios de mercado la demanda que existe, para poder justificar la ubicación de una estación de servicio, otros de los requisitos, además del impacto ambiental, es el impacto social y requisitos complementarios que justifiquen el que una estación de servicio puede estar en determinado mercado”, afirmó.

García Elizondo dijo que en el caso particular de a Tamaulipas no se tienen registro de un retraso o detenimiento de los permisos para nuevos puntos de venta de combustibles.

“Tenemos algunos proyectos que están en proceso, algunos de estos ya salieron autorizados y realmente no estamos con retrasos en Tamaulipas, estimamos que los retrasos fueron quizás en el 2020 por el tema de Covid-19, en el 2021 por el cambio de requisitos y ahorita en 2022 ya se están generando (los permisos)”, apuntó.

CAMBIAN PREFERENCIAS

El empresario gasolinero refirió que se ha registrado un importante cambio en las solicitudes para la apertura de nuevos puntos de servicio, pues los solicitantes se inclinan más por las de marca Pemex.

“Sobre todo Pemex, son las principales marcas que están solicitando autorización y son las que se están autorizando mucho, tiene que ver la garantía del suministro porque la verdad es que Pemex tiene refinerías en nuestro país y además importa combustible, son pocas las marcas que están importando su propio combustible y una parte muy importante es la garantía de suministro, no hay combustible más caro que el que no se tiene, y otra parte son las condiciones comerciales, con la ventaja que tiene Pemex hoy en día, a través de los apoyos que ha dado el gobierno federal, ha hecho que Pemex esté en condiciones muy competitivos”.

Sobre el trabajo de la Onexpo Nacional dijo que esta semana se reunirán para revisar los proyectos con los que el sector trabajará el próximo año.

“La próxima semana estaremos en Puebla reunidos toda la organización para ver precisamente los planes a seguir en el sector y el gremio para el 2023 donde se han estado generando ya periódicamente autorizaciones o permisos para diferentes estaciones de servicio y está permitido que siga el sector atendiendo adecuadamente la demanda de combustible en el país”, puntualizó.

NO BAJARÁN LOS PRECIOS

En el panorama internacional los precios del petróleo han empezado a descender, sin embargo, los empresarios del sector no prevén el descenso de los precios de las gasolinas, pues ya están protegidos por los subsidios.

“Creemos que no va a incidir de manera directa, es decir, no va a subir pero no va a bajar de manera importante porque actualmente se ha sostenido el precio del combustible con el apoyo del gobierno, con subsidios del IEPS y de alguna manera esto nos va a permitir que ya se puedan ir recuperando los ingresos al gobierno a través del IEPS, con este acuerdo bajó el petróleo y esto infortunadamente no va a tener incidencias hacia la alza si no estabilización”, afirmó.

Dijo que mantener el precio de las gasolinas es una forma de ayudar al desarrollo económico porque es uno de los gastos más altos que tienen las empresas.

“Mucho muy importante en el sector gasolinero y todo el sector empresarial ya que el principal gasto de cualquier empresa aparte de la nómina es el tema energético el tema de los combustibles y esto les permitió a las empresas mantener sus costos y seguir competitivos internamente e internacionalmente”, señaló.

OMAR REYES

EXPRESO-LA RAZÓN