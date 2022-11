¡No estás solo!

Hasta para las autoridades resultará difícil calcular la cantidad de personas que este domingo en la CDMX marcharon en respaldo a AMLO y su obra de gobierno. Imposible no solo por su magnitud sino por la convicción de que la Cuarta Transformación es irreversible. Ahí están las imágenes y los testimonios como prueba irrefutable de la confianza mayoritaria en su Presidente y la seguridad de que con él al frente se habrá de lograr la justicia tantos años regateada por los regímenes ladrones del neoliberalismo.

Se requiere estar ciego, sordo (“y hasta loco”, diría aquel), para no entender y aceptar que después de cuatro años la república es otra. Solo los fanáticos conservadores son los que atacan y rechazan el rescate de la dignidad política y social que tiene como vértice el combate a la corrupción y el imperio de la democracia en todos los sentidos.

Impresionante lo sucedido en la capital que históricamente queda como evidencia de que la revolución de conciencias ha surtido efecto en nuestro país lo cual significa el fin de la manipulación, la demagogia y el ejercicio del poder en favor de los intereses oligarcas panistas y priistas.

Los cientos de miles que desbordaron el centro de la gran ciudad celebrando el cuarto año de la administración federal fue una probadita de la capacidad de convocatoria de AMLO y desde luego una bofetada para los reaccionarios y fifis fracasados en el intento de defender al INE utilizado como instrumento de sus fraudes inocultables por lo grotesco y delictivo, como en el 2006 que permitió el arribo de Felipe Calderón a la presidencia manipulado desde Los Pinos por Vicente Fox. Son tan mala entraña al asegurar que el plantón de maestros de Guerrero en el zócalo impediría el evento. ¡Qué ingenuos!. Nota .- en lugar de ¡qué ingenuos! quise escribir ¡que pendejos! Pero me arrepentí por respeto a quienes todavía creen en la selección de fútbol.

Convocatoria digo, que incluyó la caminata de AMLO desde el Ángel de la Independencia, sin guardaespaldas ni operativo especial porque como está demostrado el pueblo lo cuida aun frente a amenazas recién denunciadas. Así lo decidió a pesar del esfuerzo físico multiplicado por la edad y los riesgos a su salud debido a los padecimientos que son del conocimiento público. Sin embargo, valió la pena considerando que esta podría ser una de las últimas oportunidades de marchar por motivos institucionales. Heroicos los compatriotas que, soportando cualquier incomodidad, permanecieron durante horas en espera de su líder que finalmente llegó a las tres de la tarde en punto, entonces cimbrando el espacio se escuchó el grito, “¡no estás solo!, ¡no estás solo!” que ligado a Andrés Manuel se volvió tradicional.

Vibrante y emotivo el mensaje-informe inició con un homenaje a los que construyeron el camino de la transformación después vendría una síntesis de lo realizado con el agregado ideológico ineludible por el choque con los traidores a la patria.

Y como AMLO es democrático, permitió le acompañaran en la marcha Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López quienes aspiran a la sucesión del 24. Ya sabéis que no estuvo “el rebelde” Ricardo Monreal quien ahora sale con la novedad de organizar mesas “de reconciliación” al lado del panista Santiago Creel. Nada más eso faltaba. Lo anterior independiente de que, conociendo su protagonismo, hasta el PRD le propone ser su candidato presidencial. Usted dirá que la ausencia de RM en la marcha evitó “darse un baño de pueblo” y tiene razón, pero prefirió ofrecer argumentos a los adversarios de la 4T viajando a España, mismos que calificaron el hecho como “profunda enemistad” con el titular del ejecutivo “que dificultará” aprobación de iniciativas en el senado.

¿DÓNDE QUEDÓ EL APOYO?

Recién la secretaria de finanzas estatal señaló la necesidad de un préstamo para solventar las urgencias de fin de año. Adriana Lozano dejó claro que el prometido adelanto de participaciones de parte del gobierno federal no llegó, entonces no hay otro remedio que acudir a la banca privada para realizar un trámite que no requiere autorización del congreso local.

No sabemos qué pasó, pero lo cierto es que Rogelio Ramírez de la O, titular de hacienda federal, ignoró el compromiso de AMLO en sentido de respaldar en todo lo necesario al gobierno encabezado por AVA. Dicho funcionario que tiene fama de mezquino parece no entender que al margen de su rancio burocratismo en Tamaulipas existe un asunto que mucho tiene que ver con el rescate político-administrativo de la entidad.

En este caso el funcionario deja muy mal parado a su jefe y de paso crea suspicacias entre la paisanada sorprendida ante el anuncio de Adriana Lozano de que siempre no hubo apoyo del supremo gobierno, lo cual significa que para salir adelante “hay que rascarse con sus propias uñas”, u lo que es lo mismo, caer en manos de agiotistas profesionales.

SUCEDE QUE

¿Y qué tal que en la sección 30 del SNTE también le pegan al candidato oficial Abelardo Ibarra?. Como que en dos meses ya son muchas las derrotas.

Por Max Ávila