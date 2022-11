“¿Quién mató a Jenni Rivera?”, Preparan documental sobre su muerte

Este próximo 9 de diciembre se cumplen 10 años de la inesperada muerte de la cantante Jenni Rivera quien luego de abordar un vuelo de Monterrey rumbo a la Ciudad de Toluca, la aeronave en la que viajaba junto con su equipo de trabajo se desplomó teniendo como final el trágico deceso de la cantante.

En el marco de esta fecha, se ha revelado que el próximo 6 de diciembre se estrenará un documental que ha causado gran polémica el cual se titula “¿Who killed Jenni Rivera?” (“¿Quién mató a Jenni Rivera?”), mismo que no cuenta con la autorización de la familia de “La Diva de la banda”

¿Qué se va a ver en el documental?

De acuerdo con la sinopsis de “¿Who killed Jenni Rivera?”, se trata de “una celebración de la vida y una exploración de la misteriosa muerte de la premiada superestrella latina Jenni Rivera”.

De acuerdo a lo que se puede leer, esta producción ofrecerá a quien decida verlo, “una mirada profunda a la historia real y a los continuos interrogantes que hay detrás del accidente y de los acontecimientos que lo provocaron”.

Así mismo se sabe que serán 3 capítulos de una hora de duración cada uno, sin embargo, la familia de Jenni Rivera ya reveló que ellos no autorizaron nada sobre este documental.

Los Rivera no autorizaron el nuevo documental

Incluso, la experta en temas de espectáculos conocida como “Chamonic” compartió en sus redes sociales unos audios donde Juan Rivera, hermano de “La Diva de la Banda”, explica que por respeto a los hijos de la fallecida intérprete no vendieron nada, aunque asegura que la producción sí se comunicó con ellos.

“Esa gente se comunicó conmigo que si les vendíamos derechos de temas de imágenes de fotografía y video para hacer el documental este. Nosotros por respeto a mis sobrinos no vendimos nada, porque no se nos hace justo que cualquier cabro… quiera hacer un documental”, dijo Juan Rivera a Chamonic en mensajes de audio.

Debido a lo anterior, Juan Rivera asegura que en dicho documental no se escuchará ninguna canción de Jenni Rivera, ya que ellos no vendieron nada y tampoco autorizaron.

Así mismo el hijo mayor de “La Diva de la Banda”, Mike utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre esta nuevo documental e incluso se dirigió a los fanáticos de su madre y piden no vean este nuevo material.

“No hago esto a menudo, pero si eres un verdadero fan de ella, no apoyes esta estúpida mier… o la plataforma de transmisión de cul.. que lo trasmite. Me importa un carajo que me paguen la producción. No respeto a las entidades corporativas que literalmente se benefician de su muerte”, señaló.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO