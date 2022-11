‘Encontramos opacidad en manejo de recursos’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, informó que en su dependencia se detectaron 500 casos de personas que cobraban salarios sin cumplir con ninguna función, además de más de 40 plazas que fueron asignadas sin acreditar el procedimiento adecuado.

También revela que se hallaron irregularidades en contratos de adquisición, que ya fueron turnadas a la Contraloría, motivo por el cual fue citado a comparecer el ex Secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, entre un grupo de 90 ex funcionarios.

Justo a un día de que se venza el primer plazo de 60 días para informar sobre las anomalías detectadas, la titular de la SET hace un recuento de lo que encontró a su llegada a la dependencia.

“Uno de los elementos que describiría lo que encontramos es una importante desarticulación de los procesos en áreas sustantivas en la Secretaría, que nos hizo identificar que hubo una opacidad en el manejo de algunos de los recursos, poca claridad en cómo atender los temas de carácter administrativo, la ausencia de elementos fundamentales para darle un sentido a las tareas educativas, identificamos y lo señalamos en los primeros diálogos antes de la entrega formal de recepción que se dio con el Secretario, la inexistencia de un programa estatal de educación que le diera ruta y sentido a la actuación que tuvo el Gobierno del Estado en esos años”, detalla.

Todo eso, explica, se resume en falta de planeación y de certeza jurídica sobre la manera en la que se gastaron los recursos públicos en una dependencia que contempla el pago a 56 mil personas.

Se refiere a “la asignación de recursos que propiamente no vemos con claridad con qué objeto fueron asignados, por qué no van dirigidos particularmente a la atención de algún algún proyecto o programa que significara una mejora, un impacto a la educación”.

Y a un esquema de contratación irregular que se aplicó en muchos casos: “Teníamos personal contratado bajo el esquema de un contrato temporal, pero además tenía una compensación, pero además tenía una plaza de estructura y en muchos de estos casos hemos identificado incompatibilidades”.

“También hemos identificado que las cantidades sumadas o el salario integrado de estas personas, está muy por encima de lo que establecen los tabuladores y gran parte de estas irregularidades están hoy ya integradas en expedientes que han sido enviados a la Contraloría gubernamental para su revisión y será en esta instancia, seguramente en los casos en los que se identifique que hubo un daño patrimonial señalado por otros órganos fiscalizadores para que se finquen las responsabilidades que se consideren, deben de ser señaladas”.

Castillo Pastor detalla que en 500 casos se dieron de baja los registros porque no identificaron a las personas a las que se les pagaba, realizando alguna tarea sustantiva para la Secretaría.

Pero también encontraron la asignación de 44 plazas que no cumplieron con el procedimiento completo.

“Creo que (este caso) es el que más elementos fuerza tiene, porque no se siguió el procedimiento puntual de la cancelación, creación del recurso, el soporte presupuestal que le garantizaba el pago consecuente a los trabajadores, y me parece que este caso en particular de estos poco más de 40 casos me parece que va a ser el que el que tendrá que revisar la Contraloría porque evidentemente tiene que ver con la emisión de un documento que no tiene un soporte administrativo ni presupuestal”.

En la entrevista concedida a EXPRESO, la Secretaria también se refiere al caso de los trabajadores de Tecnología Educativa, que causó tanta incertidumbre al inicio de la administración.

Ahí, relata, recibieron “una lista de raya” de quienes formaban parte de ese grupo de trabajadores, pero una vez más, sin documentos que dieran certeza a la relación laboral con la Secretaría.

“Lo conversamos con muchos de ellos, afortunadamente creo ahora está normalizada la relación, y prácticamente en un 98% de los casos estamos llevando el pago de manera regular para este grupo de trabajadores”, explica.

-¿Además del tema laboral, detectaron otras irregularidades en la Secretaría?

Sí, tenemos algunos procesos en materia de adquisiciones, por ejemplo, o de procedimientos de adjudicación de contratos para servicios que se requieren, diferentes programas educativos, que no habían cumplido también con el procedimiento que establece la ley y algunos de ellos tuvieron que echarse abajo para volver a hacerlos y señalarlo en consecuencia y hacerlo del conocimiento de la Contraloría gubernamental, la revisión de bienes muebles que no se identifican versus los inventarios que nos entregaron y que pues está haciendo la generación de las actas administrativas que corresponde para que patrimonio y las áreas responsables en este sentido, puedan hacer los señalamientos y hacer los requerimientos; nosotros hemos ya hecho la primera parte de llamar a varios servidores públicos poco más de 90 a que vengan a presentar algunos elementos de atención a observaciones. En muy pocos casos ha habido respuesta.

-¿Se citó al ex Secretario, Mario Gómez Monroy?

Sí se le hizo de conocimiento de la necesidad de profundizar, particularmente en los temas que tienen que ver con los contratos a través de la Subsecretaría de Administración, que es el mecanismo que se siguió de acuerdo a lo que ellos ajustaron dentro del proceso de entrega-recepción y que señalaba que los administrativos debían atender este tipo de requerimientos; se ha seguido el paso y finalmente ellos tienen la posibilidad hasta el día de mañana (hoy) de hacer la presentación propiamente de la atención a las observaciones, sin que esto obviamente les quite la responsabilidad de seguir atendiendo las observaciones o las llamadas procedimentales que establezca la Contraloría o cualquier otro órgano.

¿Cuál será la relación de la SET con el Sindicato?

Yo diría que es y será de respeto. Me parece que una de las cosas importantes que tenemos que tener claro quienes nos dedicamos a esto es que a cada uno de los agentes educativos o de los interesados en el sector nos toca hacer una parte de la tarea y sin duda el Sindicato tiene la la responsabilidad de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la educación y nosotros de dirigir y de instrumentar la política educativa, y nos complementamos. Finalmente para nosotros también es importante que se respeten los derechos, que sea clara la forma en la que respetamos esos derechos, porque el darle esas garantías al trabajador nos ayuda a lograr mejores resultados.

Creo que el sindicato debe a su vez respetar claramente la rectoría que tiene la Secretaría en la definición y la implementación de la política educativa y de la normatividad que aplica para el desarrollo de los planes y programas de estudio de las tareas administrativas y pedagógicas al interior de las escuelas y en un pleno equilibrio que garantice que se esté dando la educación como corresponde.

¿Cómo está el desarrollo educativo de Tamaulipas?

Tenemos retos muy importantes… El proceso de enseñanza aprendizaje corre también de la mano de forma permanente de cómo estamos mejorando la administración de la educación y eso lo tenemos muy claro y por eso la importancia de lo que señalaba hace un momento respecto a darle claridad, orden, tener normatividad muy puntual. Pero me parece que es claro que tenemos retos fundamentales en el tema del rezago educativo: hemos identificado pérdidas de aprendizaje, impactados y de forma clara por un periodo en el que hubo cambios importantes sobre cómo se estaba proveyendo los contenidos a la información alrededor de los planes y programas de estudio. Una de ellas, por supuesto, la pandemia, el que se cambió de una presencialidad a una combinación entre la presencialidad y los usos de tecnologías; el aprendizaje que significó la incorporación de habilidades digitales para los docentes y para los estudiantes, nuevas formas de aprendizaje, nuevos grupos poblacionales y el establecimiento, profundización de brechas en la distancia de grupos vulnerables.

¿Cuál es la vocación que debe tomar la educación en Tamaulipas?

Yo creo y hemos dialogado mucho con el Ejecutivo sobre esto y con las comunidades educativas sobre la vocación transformadora que debe tener la educación; cuando hablamos de transformar vidas tiene que ver con la posibilidad de realmente identificar que la educación lo que pretende es ir construyendo un ciudadano a una persona crítica, abierta a la discusión libre de pensamiento y capaz de ir al encuentro de mucho más conocimiento para que pueda resolver problemas concretos y, por ejemplo, todo el planteamiento de el modelo de la nueva escuela mexicana claramente recupera la necesidad de que tengamos espacios, incluso los propios consejos técnicos de la educación hoy están convirtiéndose en espacios en el que tenemos que dialogar con mayor autonomía y definir desde la desde el contexto de cada una de las instituciones, el cómo atajar y atender la problemática que que se tiene en cada una de las instituciones en cada una de las zonas, de las jefaturas de sector o de las regiones del Estado, porque es distinta a la mirada que tiene un tamaulipeco en el centro del Estado, distinta a la que tiene uno en el norte o en el sur del Estado y finalmente reconocer la autonomía del docente en la capacidad que tiene de echar mano de los recursos disponibles para resolver el cómo aprende a sus estudiantes es algo que este modelo está haciendo énfasis en reconocer, y en darle la valía en la política educativa al docente para transformar la forma en la que aprenden sus estudiantes.

Por Miguel Domínguez Flores

Expreso-La Razón