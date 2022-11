Frida Sofía habría advertido a Ferka de las actitudes de Christian Estrada

El caso de Christian Estrada y Ferka sigue dando de qué hablar, pues algunos usuarios y programas de televisión han recordado los problemas que tuvo que pasar Frida Sofía con el modelo y actor.

Luego del término de su relación con Frida Sofía, la modelo compartió algunos momentos que tuvo que pasar con su relación con Christian Estrada.

De hecho, Frida Sofía dijo que Estrada había mantenido una relación con su mamá Alejandra Guzmán y ante los cuestionamientos de si tenía material que pudieran avalar lo que decía, ella dijo que sí tenía un video, pero que después lo borró.

“Yo no necesitaba la prueba para saberlo porque conozco a mi mamá. Fue una violación hacia mi persona, porque fue un fraude de este hombre, porque él nada más me quería embarazar y si no era conmigo, era con mi mamá y ahora con Miss Piggy.

La cantante mostró varias pruebas que recopiló en la que Christian Estrada se vio involucrado en varios problemas, uno de ellos con la productora ya fallecida Magda Rodríguez.

“Es impresionante cómo va de Princesita del Rock a Reina del Rock a Miss Piggy”, dijo en una entrevista con Chisme No Like.

Hace unos días, Christian Estrada fue detenido y trasladado al reclusorio Oriente debido a problemas que ha tenido con su ex pareja Ferka, quien ha confesado que sufrió violencia emocional cuando se encontraba en esa relación.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR