Kate del Castillo explica por qué su padre no la reconoció

MÉXICO.- Hace una semana el actor de 88 años fue capturado en un video donde desconoció a su hija, este momento hizo preocupar a los fans de la familia de artistas por la especulación de que el padre de la “Reina del Sur” tuviera alguna enfermedad tras no poder saber quién era su hija, a pesar de tenerla enfrente de él.

La emoción de Kate del Castillo por ver a sus familiares y darles una sorpresa, después de que se ausentó por grabar la nueva temporada de su serie, no le dio tanta importancia el hecho de que su progenitor no se diera cuenta de inmediato sobre su presencia, porque minutos después el primer actor tras preguntar sobre la identidad de ella la abrazó con cariño.

Tras diversas inferencias sobre el estado de salud del guionista, la celebridad de 50 años de edad aclaró con la periodista Adela Micha el evento del cuál fue protagonista, y desmintió que su padre tuviera Alzheimer o demencia. “Lo que sí es que ya no ve bien, no me reconoció en ese momento, lo que sea, pero hacen… lo han matado como tres veces, que es una cosa que digo… es terrible, pero mi papá está más cuerdo que nunca”, aclaró en la entrevista.

La protagonista de Ingobernable, también explicó el problema hereditario que desarrolló su padre en la mácula, la parte de la retina responsable de que la visión sea clara, que con el paso del tiempo lo ha ido deteriorando y aunque han intentado poder solucionarlo, de momento no tiene cura, sin embargo, eso no ha impedido al director en seguir trabajando.

“Ya no puede leer guiones, los tiene que escuchar o se los lee mi madre, o se aprende todo fonéticamente porque ya no puede leer, eso es lo único que tiene mi padre, que no es poca cosa, pero fuera de eso, está lúcido completamente, igual mi madre”, dijo la actriz sobre cómo su familiar ha logrado establecer su vida.

Eric del Castillo continúa con su carrera y se encuentra colaborando en el proyecto del remake de la novela “La intrusa”, donde participará con un elenco más juvenil, Isadora Vives y Macarena García, él interpreta al padre del pueblo. Mientras que Kate está desarrollando nuevos proyectos con otro tipo de género televisivo a la que estamos acostumbrados verla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO / IMAGEN:IG @Katedelcastillo