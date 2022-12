Rechaza Arnulfo retroceso en conquistas sindicales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Arnulfo Rodríguez Treviño candidato a la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas, advirtió que va por el triunfo con el apoyo del magisterio en el estado, a quien reiteró que no habrá retrocesos en las conquistas laborales obtenidas.

En entrevista durante un evento sostenido con maestros en Ciudad Victoria aseguró que fue parte de muchas conquistas que avalaron gobernadores y legisladores en diverso períodos.

“Lo hicimos dentro de la ley, al contrario queremos más mejoras para los maestros no que nos quiten lo ya ganado”.

Dijo que ha realizado una muy buena campaña desde que inició el periodo de proselitismo, destacó que el maestro debe revalorizarse, defender su seguridad económica y la dignidad del docente ante las autoridades gubernamentales.

Pidió respeto al trabajo que ha venido realizado el presidente de México, como el impulso a la democratización de los sindicatos en el país, “Ya no vamos a aceptar las imposiciones, vengan de donde vengan, no somos niños, queremos tener una sección 30 vigorosa pero que no nos quiten todo lo que hemos logrado”.

Advirtió que en la actualidad no les alcanza a los maestros con el salario que perciben, por lo que es necesario que no los ofendan quienes pugnan por reducir cortar, o eliminar prestaciones que hoy ostentan.

Finalizó diciendo que a pesar de que la actual dirigencia sindical está trabajando abiertamente con uno de los aspirantes dijo “como quiera van a perder“ porque los maestros están cansados de las imposiciones.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA