¡Se juegan todo!

No hay margen de error tras un empate a cero frente a Polonia, en el que ‘Memo’ Ochoa paró un penalti a Lewandowski, y la derrota 2-0 frente a Argentina, que no hizo daño por el resultado pero sí por la forma en la que la ‘tri’ cayó. México pareció salir a especular contra Argentina, y ahora, para la última jornada, no tiene margen de error.

El conjunto árabe tiene en su mano conseguir llegar a los octavos de final de un Mundial por segunda vez, tras lograrlo en Estados Unidos 1994. México y Arabia Saudita se han medido cinco veces en total, con la balanza completamente favorable para el país azteca.

Cuatro victorias y un empate son el registro histórico del seleccionado actualmente dirigido por el Tata Martino. La balanza se pone en contra para los mexicanos vistas sus últimas cuatro presentaciones, en las que no ha podido conocer el triunfo, con tres derrotas y un empate.

Esta es su peor racha sin poder ganar, luego de la negativa entre 1930 y 1962 con un empate y 12 derrotas.

¿QUÉ NECESITA MÉXICO?

Si Polonia le gana a Argentina por cualquier marcador: México necesita vencer a Arabia Saudita por cualquier resultado. Ese es el escenario más sencillo.

Si Polonia y Argentina empatan: Polonia quedaría en primero del grupo con 5 puntos, Argentina con 4. México entonces tendría que derrotar a Arabia Saudita para llegar a 4 también pero tendría que terminar la fase de grupos con mejor diferencia de goles que la Albiceleste, pues ahora está en -2.

El Tri entonces tendría que derrotar a Arabia por 3 goles o ganar por dos, pero con un resultado abultado para tener más goles que Argentina (por ejemplo, que Argentina y Polonia empaten a cero, y México doblegue a Arabia Saudita, 4-2 o 5-3).

Si Argentina gana a Polonia: Los polacos tienen actualmente 4 puntos y +2 en goles de diferencia, por lo que el Tri tendría México que ganarle a Arabia Saudita por diferencia de tres goles o por diferencia de dos goles con un marcador abultado, para poder tener un mayor número de goles anotados en la fase de grupos que Polonia (por ejemplo, que Argentina doblegue a Polonia por 1-0, y México doblegue a Arabia Saudita 4-1, 5-2; que Argentina doblegue a Polonia 2-0 y México derrote a Arabia Saudita 4-2, 5-3).

Por Staff