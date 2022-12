Convocan a un día sin enfermeras en Hospital General de Altamira

Convocan a un día sin enfermeras en el Hospital General de Altamira, Rodolfo Torre Cantú.

Son 144 enfermeras que tienen una antigüedad hasta de 11 años, pero carecen de base laboral, por lo que pidieron una audiencia al secretario de salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro.

“Nuestra petición es una petición formal, que el secretario de salud nos reciba en una audiencia para hablar de nuestra condición laboral, estamos pidiendo encarecidamente que nos reciba de aquí al seis de enero, queremos emplazar a tomarnos 24 horas porque invertir en enfermería es invertir en salud y un día sin enfermeras colapsaría el sistema de salud”, declaró la enfermera Karina Puga que tiene una antigüedad de nueve años.

Las enfermeras tienen un sueldo de 3,050 pesos por quincena y aseguran que la trabajadora de una cadena comercial gana más, al igual que el personal de intendencia del hospital.

“Contrataron a personal de INSABI que tiene el sueldo ya homologado, los metieron al hospital y a nosotros no nos han aumentado el sueldo”.

En caso de no tener una respuesta favorable a la exigencia, no trabajarán el 6 de enero, Día de la Enfermera.

“No ha llegado ninguna base, estamos solamente el personal de enfermería, somos el pilar del hospital. Somos 144 enfermeras, de 11 años hasta 4 años”.

El Hospital General de Altamira, Rodolfo Torre Cantú cumplió este jueves 12 años de haber sido inaugurado y uno de los problemas que enfrenta es que la mayoría de los trabajadores no tienen base.

“Tengo nueve años y hay compañeras de 12 años, nunca hemos dejado de trabajar y queremos hacer la petición y que nos diga cuál es la propuesta para nosotros. Queremos agarrar 24 horas sin laborar”, concluyó.

Oscar Figueroa / La Razón Tampico