¿Dónde están los diputados del sur?

El área conurbada cuenta con 8 Diputados del Sur pero pareciera que eso y nada es lo mismo. Representan un buen bloque pero un color y el partido los divide, serán buenos para ponerse a cotorrear en el Congreso, pero sus “ideales” no les permiten ponerse de acuerdo para generar resultados a nombre de los tampiqueños, maderenses y altamirenses.

Aunque lo juren y perjuren, nunca se pueden quitar la camiseta de su partido, y finalmente reciben órdenes y líneas.

Sólo hemos visto a Úrsula Salazar rendir su primer informe de Gobierno y dar cuentas al pueblo.

Mientras que Ángel Covarrubias, Legislador “de a gratis” del PAN se entretiene con cursos piñateros (Literal), considera que con estar enseñando a mujeres de su distrito a realizar piñatas, ya con eso les va a solucionar la vida y no es así.

Que mis respetos para cada una de las personas que han asistido a esta capacitación, pero díganle al Diputado que no sea CODO y que no les pida que lleven el material, no les regala ni engrudo para pegar y tanto que gana como diputado.

Otros creen que con tomarse la foto con la playera de la selección mexicana, se van a volver virales en redes sociales… reprobados.

Sabemos que en el caso del Güero Suárez, se la ha pasado y seguirá pateando el bote, dice que así como quiera le pagan.

La legisladora Nayeli Lara anda de vacaciones, por que no se le ha visto por ningún lado, sólo llega a colarse a los eventos del alcalde de Altamira, pero no se ha puesto ni a regalar bombones en la plaza municipal.

A Nancy Ruiz, hay que reconocerle que

se “coló” con la iniciativa de los matrimonios igualitarios, que apenas los aprobaron y se tiró a la lona.

Tenemos unos Diputados que andan muy relajados, por no decir otra palabra, los azules siguen en la depresión por la derrota de la Gubernatura, y los guindas están polarizados entre los fieles y los traidores, en esa última clasificación entre Leticia Vargas.

Otro personaje político golondrino, que de la noche a la mañana, le cambió la vida, pues ahora gana como gerente.

Unos son tan codos que no pagan jefe de prensa y los que lo tienen, NO SIRVEN PA ́NADA, sólo son boletineros que no les ayudan a posicionar su imagen, mejor le deberían de pagar a “Chococrispis” para que salga su carita en la cajita del cereal y serían más conocidos.

La mayoría no tiene posibilidades de reelegirse, sólo unos cuantos de Tampico, de Madero y Altamira, todos están fritos.

SE FUE ENOJADA LA EX DELEGADA

No hay peor error que aferrarse al poder y, por lo visto, eso seguramente le va a Elizabeth Cruz Hernández, la ahora ex delegada de los programas federales en la zona sur.

Todavía que la corrieron, y la verdad se tardaron pues lo debieron de haber hecho desde el primer año, y la corrieron a la mala, sólo les faltó ponerle una cajita con sus triques en la calle, se deja un mensaje de despedida en redes sociales.

Donde, se puso los guantes, para decir que se va con “la frente en alto” y que son “mentiras” los presuntos malos manejos por los que la corrieron de esta dependencia federal.

Se nota que no se la esperaba, el hoy estar en la banca de los desempleados a unos días de Navidad y fin de año.

A Toda la raza que ella corrió, desde servido- res de la nación y coordinadores, sólo les faltó cerrar la Avenida Hidalgo, para celebrar su baja.

FESTEJA EL SUTSHA SU 33 ANIVERSARIO

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Madero (SUTSHA) festejó sus 33 años de fundación, años de lucha, de logros, de triunfos y de la pérdida de muchos de sus integrantes.

Don Andrés Portillo (QEPD) forjó el camino sindical, que hoy la ha heredado su hijo, Azael Portillo, un líder joven y natural, que está dejando huella en cada una de sus acciones.

Se realizó un festejo a distancia, donde los acompañó el Secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega, también recibieron un mensaje de su líder nacional, Rafael Reyes.

El SUTSHA es el sindicato más unido y fortalecido de la zona sur, pues en el caso de Azael tiene la fortuna de ser la tercera ocasión que representa estas siglas en el cabildo. Eso es una muestra del poder político que representa.

Recuerda: ¡¡No sé Vale Chillar!!

POR MARIO PRIETO