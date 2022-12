Oposición no es tiro para MORENA

En tanto con la experiencia política-electoral que le ha dado conseguir triunfos en diversas elecciones el ex alcalde con licencia de H. Matamoros MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ se dice listo para alcanzar la senaduría vacante en Tamaulipas contendiendo por el partido MORENA.

Para ello ha estado cumpliendo con lo dispuesto por las reglas de juego proporcionadas por las autoridades electorales lo que lo acredita como idóneo para participar en la contienda que tiene como punto final el 19 de febrero del 2023.

Por el momento y de acuerdo a diversas encuestas realizadas el ex alcalde también conocido como “la borrega” encabeza los listados con un amplio margen donde queda claro que hasta el momento es el mejor posicionado.

De su partido seguramente también levantaran la mano el ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS para ello y tal vez para demostrar que tiene la anuencia del ámbito nacional y estatal ha filtrado fotografías posando con el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y del dirigente nacional del partido guinda MARIO DELGADO CARRILLO.

También ha dado muestras de querer participar el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO sin embargo los tiempos marcados por la ley electoral se le vinieron encima derivado de ello podría quedar fuera de la jugada, además que ya ha sido favorecido por el actual gobierno estatal otorgándole por lo menos tres secretarías de estado.

En fin, en los primeros escarceos en la búsqueda de la ansiada posición, es por mucho LOPEZ HERNANDEZ la mejor oferta política que tiene el morenismo hasta el momento, y de ello, hay constancia.

En lo que respecta al bando opositor empezando con el PAN hasta ahora no tienen claro quién podría ser su abanderado en la justa electoral habida cuenta que el partido está descabezado desde la salida del ex gobernador y hoy prófugo de la justicia federal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de quien se dice podría ser el candidato a la senaduría pero esto por verse debido a que se encuentra inmerso en medio de proceso judicial.

El aun dirigente del panismo en el estado LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” ha dicho en innumerables ocasiones que estarian enlistados el ex Secretario General de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES, el ex candidato a la gubernatura del estado CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS y el actual alcalde de Tampico JESÚS NADER.

Sin embargo de los tres citados se sabe que todos en su momento han determinado que no habrán de participar en la multicitada contienda política-electoral aduciendo diversas razones de índole personal.

En ese sentido solo el mentado “cachorro” es quien ha pregonado que estos tres últimos son prospectos a acceder a la senaduría, al respecto queda claro que si algo tiene el “cachorro” es estar absolutamente desinformado.

Que sigue entonces que no le queda de otra al aun dirigente del panismo estatal, que ser él quien salga al quite y enarbole la bandera, por supuesto que sus posibilidades de triunfo son nulas por decir lo menos y mucho tiene que ver que el PAN por el momento está desarticulado, vaya, sin pies ni cabeza, sobre todo esto último.

En tanto lo que queda del PRI y que por cierto cada vez es menos, ha levantado la mano RAMIRO RAMOS SALINAS hombre con vasta experiencia en el ámbito político y que conoce como pocos la geografías tamaulipeca virtud de los múltiples cargos que ha detentado dentro de su prolífica carrera.

Qué es lo que tiene en contra RAMOS SALINAS, de arranque dos cosas: las desarticuladas y desgastadas siglas del PRI y el presidente del mentado partido EDGAR MELHEM SALINAS, y de ello, hay constancia.

Otro que no podía faltar es ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO que igual sus posibilidades de trascender en la contienda son absolutamente mínimas.

En otro punto el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS presidió la entrega de becas de excelencia a estudiantes con el más alto promedio académico 2022 en ceremonia realizada en el Teatro “Juárez” de Victoria y de manera simultánea con las sedes de la UAT del norte y sur del estado.

El rector MENDOZA CAVAZOS estuvo acompañado en tan importante evento por la Secretaría de Gestión Escolar Dra. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZALEZ, la Dra. ROSA ISELA ACOSTA GONZÁLEZ Secretaria Académica y la Dra. MARIANA ZERÓN FÉLIX Secretaría de Investigación y Postgrado.

En su discurso el rector de la UAT felicitó a quienes se hicieron acreedores a la beca reconociendo el esfuerzo que realizan día a día, a la vez que hizo extensivo la felicitación a las escuelas y facultades que apoyan con este estímulo a los estudiantes.

Asimismo resaltó el esfuerzo que hace la UAT para continuar apoyando los buenos resultados académicos de sus estudiantes con incentivos económicos, que los ayuden a impulsar su objetivo de estudios y de vida.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com