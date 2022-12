Exigen justicia para Ana Silvia

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Ana Silvia sufrió violencia por parte de su ex pareja, pero nunca recibió ayuda de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a pesar de haberla solicitado; está en calidad de desaparecida.

El pasado lunes fue hallado el cuerpo de una mujer en Altamira, así como credenciales de Ana Silvia, sin embargo a los familiares no se les permitió llevar a cabo el reconocimiento, debido al estado de descomposición, por lo que se hicieron estudios de ADN, pero los resultados no han sido dados a conocer.

Durante este sábado, familiares y amigos de la joven de 30 años de edad protestaron en la Plaza Constitución de Altamira y en las instalaciones de la Fiscalía para exigir justicia.

Cinthia Medina, del Colectivo Buscando el Camino Hacia Encontrarlos y amiga de la joven, detalló que apenas el pasado martes se enteraron de que Ana Silvia estaba desaparecida, “es mi amiga, la conozco de años y no se sabía porque ella estaba de vacaciones y no se había notificado que estaba en calidad de desaparecida”.

Elementos de la Policía Investigadora le notificaron a los papás que habían sido encontradas credenciales de Ana y que debían acudir a la fiscalía, en ese momento se enteraron que estaba desaparecida, ellos no tenían conocimiento de eso, pero no les dijeron que había un cuerpo.

“Es una mujer independiente y brindamos nuestra ayuda como colectiva y como amiga, se interpuso una denuncia en la fiscalía de desaparecidos donde no querían tomar la denuncia porque tenían un cuerpo, mientras no sea identificado y los resultados de ADN no sean positivos o no haya sido reconocida, Ana sigue desaparecida”.

Por Óscar Figueroa

La Razón