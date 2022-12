Video. Conductor atropella a dos motoladrones en Brasil

BRASIL.- La delincuencia tiende a ocurrir en cualquier parte del mundo en algunos países o localidades es más común que en otros lugares, lo que de alguna forma ha hecho que sus habitantes se acostumbren o bien, tengan una mejor capacidad de reacción ante la amenaza y por el hartazgo que les genera vivir lo mismo constantemente. Fue así como en Brasil ocurrió un hecho que le dio la vuelta a un asalto y el momento quedó captado en video.

El hecho fue grabado por una cámara de vigilancia y ocurrieron el pasado 26 de noviembre en São Bernardo do Campo, en la Región Metropolitana de São Paulo. El reloj marcaba las 05:32 horas, aún había luz en una tranquila calle de la demarcación cuando un auto circulaba por una calle tranquila cuando detrás de él se aproximaba una motocicleta.

Fue entonces cuando el auto blanco se acercaba cada vez más a su destino y decide abrir de forma remota el portón para ingresar más rápido a su domicilio, cuando los sujetos que van a bordo de la motocicleta lo rebasan y antes de que puedan mostrarle sus armas para cometer el ilícito, el conductor realiza un acto arriesgado, pero que resultó eficiente.

Cuando el conductor identifica la intención de los delincuentes sin pensarlo dos veces cambia la dirección y procede a atropellarlos, les avienta su auto compacto sin la mínima piedad y los arrastra algunos metros, esto se puede saber debido a que aceleró el auto, ocasionando que saliera del ángulo de grabación.

Después de aproximadamente 30 segundos se puede ver nuevamente a uno de los delincuentes, pero con un errado caminar, pues la lesión ocasionó que se lastimara y cojeara por la calle con aparente dolor, posteriormente regresa a su motocicleta, momento en que los habitantes del domicilio salen a la calle para tratar de entender qué paso. Es ahí donde los heridos delincuentes emprenden la huida con las manos vacías.

El caso fue registrado en el Distrito Tercero de São Bernardo do Campo como tentativa de robo, legítima defensa y aprehensión de objetos, pero no se reportaron personas detenidas tras este hecho, no obstante, en la calle fue localizada la placa de la motocicleta y quedó a disposición de las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO