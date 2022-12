Zamorita encontró la fama en el Cine de Oro y murió sufriendo maltrato por su exesposa

Luego de la muerte de Héctor Bonilla, el mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto, ahora por la muerte e José Zamora Montalvo, mejor conocido como “Zamorita”.

En los últimos años, el actor que participó en “Chispas de Chocolate”, estuvo alejado de las cámaras y reflectores por lo que se llegó a rumorar que ya había fallecido sin que su familia lo haya informado; sin embargo, lo último que se sabía del también compositor cubano, fue del pleito que tuvo con su exesposa Marta Catalina Rendón, a quien denunció por maltrato físico y psicológico.

Durante el velorio del compositor recordado por el tema de “Bomboro Quiña Quiñá”, su hijo Rolando Zamora habló con algunos medios de comunicación y reveló cómo pasó su padre sus últimos días, donde confesó que después del pleito que tuvo con su madre, jamás volvió a saber de ella y reveló que duda que aparezca tras su muerte.

“Ya no hubo relación ninguna. No tengo ninguna relación con mi mamá, ni nada. Hace 14 años no se acercó; entonces, no entendería que reapareciera”, detalló,

Además, de querer su mamá parte de la herencia que dejó Zamorita, Rolando aseguró que ella no puede recibir nada, ya que su papá dejó su testamento; “mi mamá no aparece en él”.

¿Cómo murió Zamorita?

El intérprete de “Sr. Juez”, pasó sus últimos días por muchos hospitales y enfermo, sin recuperación alguna, por lo que al parecer, murió de causas naturales a sus 94 años de edad, donde su hijo en una entrevista para programa matutino de “Sale el Sol” señaló; “Lamentablemente ya se adelantó. Se cansó, porque ya llevaba un ratito enfermo y en hospitales; entonces, se cansó”, reveló.

En otra entrevista para el canal de YouTube “Delarosatv”, comentó que José Zamora había muerto en un hospital, debido a complicaciones que tenía en los riñones, aunque no llegó llegó al hospital por ese problema que había presentado, sino porque estaba planeado que le pusieran una sonda gástrica.

“Tenía complicaciones de riñón. Le iban a poner una sonda gástrica y estuvo en el hospital desde el 22 de noviembre”, detalló Rolando