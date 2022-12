Altamira, como destino turístico

Desde hace un año que Armando Martínez tomó las riendas del municipio de Altamira se propuso darle un enfoque turístico a la comuna.

Y de esta manera lo ha hecho a lo largo de sus primeros 12 meses de administración con eventos como el festejo del Año Nuevo en la Laguna del Champayan, que fue todo un espectáculo.

La construcción de la glorieta dedicada al canta autor más importante de la comuna, como lo es Cuco Sánchez , para mostrarle a las nuevas generaciones la riqueza cultural que se tiene.

Se realizó la feria , para que fuera un escaparate , para la diversión de los ciudadanos y atractivos para que llegaran visitantes.

Las acciones de limpieza que se han estado realizando en cada una de las áreas públicas y el reforzamiento en materia de iluminación, le ha cambiado la cara a este municipio .

El año pasado se realizó un evento con globos aerostáticos, que fue todo un éxito, y este fin de semana, nuevamente se trajeron bajo el evento “Navidad con Globo” y también se sacaron un 100.

Cuatro globos estuvieron engalanando la parte aérea de la Unidad Deportiva, muchas gente tuvo la oportunidad de conocer y disfrutar esta actividad, pero lo más importante : No le costó ni un peso a la administración, fueron patrocinadas por 4 empresas de la localidad.

Se notaba que el alcalde, AMM andaba feliz , y como no, si todo salió de viento en popa , ha hecho una alianza extraordinaria con la iniciativa privada, y esto le ha dejado beneficios a los Altamirenses.

Con sus antecesores se dio un divorcio y eso ha quedado atrás en este momento, pues hemos visto que AMM logró la donación de dos incubadoras para el Hospital Rodolfo Torre Cantú.

Y los integrantes de la Asociación de Industriales de la zona sur de Tamaulipas (AISTAC) donaron un Turibus para que sea parte de los atractivos turísticos de esta administración.

Altamira es el primer municipio del área metropolitana que pondrá en marcha su Turibus, próximamente darán a conocer sus ruta .

Y este domingo, cerró la semana , con broche de oro al realizar el encendido del pino navideño, el primero de cuatro que habrán de estar dando este espíritu navideño a la ciudad .

Lamentablemente anteriores administraciones pasaron de noche con el tema turístico, pues no les importó el darle este enfoque al municipio de Altamira o tal vez nunca tuvieron la capacidad para poder hacerlo.

Hoy existe un interés del alcalde , Armando Martínez, por que Altamira sea considerada un sitio turístico, para lo cual está trabajando todos los días para poder lograrlo.

Y los esfuerzos realizados, hasta el momento, han sido exitosos ,pues no hay día que no se hable bien de este

municipio.

Altamira está preparándose para dar pelea a los atractivos turísticos de MEXICO.

SE REVELA MONREAL.

Este domingo, el Senador

Ricarda Monreal, andaba muy picudo pues de entrada aseguró que él estará en la boleta del 2024 para presidente de la República, seguramente este mensaje es directo para él que Gobierna desde Palacio Nacional.

Pero , como no queriendo, le dio una patada al “jefe de jefes” al señalar que hasta el momento no se ha dado un piso parejo para los aspirantes.

Y al dejar entrever que podría haber “mano negra “ y dedazo guinda para el gallo o gallina presidencial, él reconoció tener un “plan b “ y se trata de “Va por MEXICO”.

Ósea , más claro ni el agua, este cuate está advirtiendo que sino se la dan por Morena seirá con el PRI, PAN y PRD, lo cual le pondría más sabor al caldo del 2024.

Pues, prácticamente sería un “face to face“ de moreno vs moreno, seguramente este tema se irá complicando al acercarse el 2024.

Recuerde : No se vale Chillar !

Por Mario Prieto