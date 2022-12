Ex funcionarios ignoran llamados

Sin duda que el Secretario de Seguridad Estatal SERGIO CHÁVEZ GARCÍA se arriesga y arriesga a la ciudadanía al indicar que es seguro viajar de noche por las distintas carreteras de la entidad su postura raya en lo aventurado habida cuenta que apenas lleva un poco más de dos meses al frente de la dependencia por tanto difícilmente tiene bajo control todo lo que ocurre en materia de seguridad en Tamaulipas.

No es una postura correcta la del mentado secretario, su incipiente llegada al estado indica que aún no está empapado de todo lo que ocurre, mejor sería que diera otro tipo de recomendaciones, por ejemplo apostar a un mayor número de elementos de la Guardia Estatal y Nacional para que cuide a los miles de paisanos que vienen a pasar la temporada decembrina a diferentes estados de la república que son extorsionados por bandas de facinerosos apenas se introducen en territorio nacional.

Esta información creemos que ya la debe de tener a la mano y por ende contemplarla para aplicarla en la inminente temporada vacacional.

Por lo demás será interesante saber que datos tiene en su poder para asegurar que las carreteras son seguras, sobre todo porque apenas tiene un cortísimo tiempo de haber asumido el cargo, en fin.

En tanto decenas de ex funcionarios desde secretarios hasta empleados menores han hecho caso omiso a los citatorios hechos por parte de la Contraloría Estatal demostrando que a algo se atienen sin duda alguna y debe ser para que les valga un verdadero comino lo que sucede en torno a su quehacer administrativo.

Ciertamente que la Contralora del Estado NORMA ANGÉLICA PEDRAZA ha dicho que se tienen fuertes elementos de que en numerosas dependencias del gobierno se cometieron todo tipo de irregularidades sin embargo a los involucrados la situación parece a juzgar por los hechos, no importarles y de ello, hay constancia.

Cabe señalar que ya se cumplimentaron los 60 días establecidos para que todos aquellos que se les encuentre alguna anomalía acudieran a solventarla, sin embargo de acuerdo a lo dicho por la titular del área son más los que no han atendido el requerimiento.

Por lo mismo de los cientos de señalamientos hechos en su contra, apenas unos cuantos habrán de ser puestos en manos del área jurídica y si continúan sin resolver su situación tendrá que intervenir el aparato judicial, así las cosas.

Por cierto eso ocurre con irregularidades cometidas por secretarios, subsecretarios, directores y jefes de departamento, ignorándose hasta el momento si existen algún tipo de anomalías cometidas por el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que como bien se sabe, se encuentra escondido y huyendo de la justicia federal para que no sea aprehendido y llevado a la cárcel por supuestos delitos cometidos.

En medio de todo este desbarajuste y gracias a la intervención del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a partir de este dia los 300 centros de salud y en los 19 hospitales de Tamaulipas se contará con el abasto suficiente en la entrega de medicamentos y de material de curación inyectandose para tal fin una inversión de 358 millones de pesos, tal información fue proporcionada por el Secretario de Salud VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO.

Sin duda excelente noticia habida cuenta la falta de medicinas y material para curación que de acuerdo a lo revisado carecían los centros de salud y hospitales de Tamaulipas.

Lo importante ahora sera que tal decisión se realice de manera correcta y por ende se atiende a los miles de pacientes que de alguna u otra manera no contaban siquiera con lo básico en la entrega de medicamento.

Por supuesto que tal acción deja bien parado el trabajo que hasta el momento viene realizando el Secretario HERNANDEZ NAVARRO hoy por hoy uno de los colaboradores que han entendido a la perfección la labor que hacen en bien de la ciudadanía en el estado.

En otro tema la Universidad Autónoma de Tamaulipas en coordinación con el Club de Futbol “Correcaminos” el Gobierno del Estado inició con éxito el el ambicioso proyecto social denominado Escuelas Bienestar “Correcaminos” donde a través del cual se acercara el deporte a niños y jóvenes de comunidades vulnerables.

Participo en la magna inauguración el rector de la UAT GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS quien fue acompañado por la Secretaria de Bienestar Social VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS quien acudió en representación del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Teniendo como marco el parque deportivo de la colonia “Américo Villarreal Guerra” el rector manifestó que mediante la UAT el club “Correcaminos” el apoyo de la IP y gobierno del estado se buscará llevar el deporte a los niños del estado, como una forma de incentivar el estilo de vida sano.

Toco a la secretaria AGUIRRE DE LOS SANTOS declarar formalmente inaugurada la escuela Bienestar.

