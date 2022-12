Intento de fuga en Cereso de Zacatecas desata bloqueos

MÉXICO.- El intento de fuga en el Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas desató una serie de bloqueos y vehículos incendiados en por lo menos seis carreteras, lo que provocó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) llamara a sus agremiados a suspender actividades desde y hacia el estado, hasta nuevo aviso.

Fuentes informaron que alrededor de las 19:00 horas, internos de dicho penal intentaron escapar por unas de las bardas del edificio ayudados desde afuera con un camión de carga; sin embargo, fueron sorprendidos por custodios, lo que provocó un intento de motín, mismo que fue controlado a los pocos minutos. Aunque se presume que hubo personal de seguridad e internos lesionados, las autoridades no lo confirmaron.

Tras ser frustrada la fuga por parte de las autoridades, hombres armados detuvieron camiones de carga pesada y automóviles en diferentes carreteras de la entidad para después prenderles fuego.

Los bloqueos comenzaron en la carretera federal 45D, que comunica a Zacatecas con Aguascalientes, a la altura de Ciudad Cuauhtémoc, simultáneamente un vehículo era incendiado y varios más atravesados en las casetas de cobro de la carretera federal 45 en su tramo Zacatecas-Fresnillo a la altura de Calera, en esta misma vía de comunicación los hombres armados, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, incendiaron más vehículos a su paso en los municipios de Enrique Estrada y finalmente incendiaron la caseta de cobro Morfín Chávez, en Fresnillo.

En otro punto, en la carretera federal 54 que conduce a los municipios de Jerez y Villanueva, también se registraron bloqueos, además, en el municipio de Jerez se reportaron balaceras con afectaciones a viviendas.

Al menos una decena de vehículos fueron incendiados en los diferentes bloqueos registrados en la entidad. En todos estos puntos, los civiles armados arrojaron ponchallantas, por lo que además de los vehículos incendiados un número no contabilizado resultó afectado.

Los automovilistas quienes vivieron en carne propia las agresiones entraron en crisis nerviosa.

“Compañeros, si alguien viene de Mazatlán y va a llegar a Fresnillo, no entren, regrésense, nos acaban de bajar a punta de pistola, nos pegaron, nos quitaron dinero y nos quitaron todo y explotaron la camioneta que yo traigo”, dijo un afectado.

Martín García, trailero, narró que “bajaron a una familia con amenazas, con armas largas y el mío no se alcanzó a prender, me asusté y me bajaron, también con armas largas y ya vi que se fueron y traté, eché el camión para atrás”.

En Twitter, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, dio a conocer: “Por instrucciones del gobernador, informo a la sociedad zacatecana que el intento de motín y fuga fue frustrado por nuestros elementos de seguridad. Se tiene control del mismo; hubo distractores incendiando algunos vehículos con la intención de consumar la fuga.”

Ayer, falleció Roberto Elías Martínez, juez de Control asignado al municipio de Río Grande, Zacatecas, quien fue agredido de dos balazos en la cabeza por la mañana del sábado por un solo sujeto, confirmaron autoridades.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR

#Zacatecas se está quemando y nadie hace nada. pic.twitter.com/17FiMtoeTQ — Alex Hernández (@ElJimmyBalboa) December 5, 2022